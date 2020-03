Nicolas Bedos vole au secours de Fanny Ardant après ses propos sur Roman Polanski

Si les douze nominations de Roman Polanski avaient déjà fait couler beaucoup d'encre, le fait qu'il ait remporté le César du Meilleur réalisateur, ce vendredi 28 février, n'a fait que relancer l'indignation et la colère au sein de l'opinion publique. Dézingué par de nombreuses personnalités dont Adèle Haenel et Florence Foresti, le célèbre réalisateur polonais a, contre toute attente, reçu le soutien d'autres figures phares du septième art.



Fanny Ardant fait partie de ceux qui ont eu quelques mots tendres pour Roman Polanski. Interviewée par la presse juste après la cérémonie durant laquelle elle a d'ailleurs été sacrée Meilleure actrice dans un second rôle (pour sa prestation dans le film "La Belle Epoque), la comédienne de 70 ans n'a pas hésité à afficher ouvertement son soutien : "Écoutez. Moi quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. J'aime beaucoup, beaucoup, Roman Polanski, donc je suis très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté. Je suivrai quelqu'un jusqu'à la guillotine, je n'aime pas la condamnation" a-t-elle déclaré.

"Qui sommes-nous pour juger leur histoire ?"

Les déclarations de Fanny Ardant ayant suscité un véritable tollé sur la toile, Nicolas Bedos, le réalisateur du film "La Belle Epoque" a décidé de sortir du silence pour prendre la défense de l'actrice. Ce mardi 3 mars 2020, il écrit sur Instagram : "A celles et ceux qui saturent mes comptes Facebook et Instagram d'insultes sur Fanny Ardant, je leur rappelle que je l'aime et quand j'aime, c'est à vie. Elle n'a jamais remis en question l'indignation et la colère d'Adèle Haenel (et avec elle, des femmes) à l'annonce du prix de Polanski. Mais elle a soutenu un ami auquel elle est liée depuis des décennies et qu'à titre personnel elle refusait d'accabler davantage ce soir-là. Vous y voyez de l'aveuglement et de l'indécence, j'y vois de l'humanité et de la décence".

"Qui sommes-nous pour juger l'histoire ? Nos douleurs et nos consternations nous dispensent-elles de respect et de modestie ?" a-t-il ensuite conclu.





Par E.S.