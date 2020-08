Nicole Kidman en couple : qui est son mari Keith Urban ?

Le 25 juin 2006 Nicole Kidman épouse Keith Urban. Le couple a deux filles, Sunday Rose née le 7 juillet 2008 et Faith Margaret née le 28 décembre 2010 (par mère porteuse). Avec le chanteur, l’actrice aspire enfin à la vie de famille qu’elle désirait après son divorce avec Tom Cruise et la dégradation de ses relations avec ses aînés (adoptés avec la star de "Mission impossible"). Si Keith Urban n’est pas aussi connu que Tom Cruise, il reste une grande star aux États-Unis. L’artiste est en effet une référence en matière de musique country. Né en Nouvelle-Zélande, mais de nationalité australienne, Keith Urban est initié très tôt à la musique country par ses parents. En 1992, il quitte son pays pour se lancer aux États-Unis. Après quelques années de vache maigre, il se fait connaître notamment grâce à ses albums "Golden Road" (2002) et "Be Here" (2004). Keith Urban a sorti dans les bacs une douzaine d’albums studio depuis 1991, ce qui lui a permis de remporter de nombreuses récompenses notamment des Grammy Awards et des Billboard Awards. Le chanteur a souffert d’une addiction à la cocaïne par le passé.

Un couple fusionnel

Si Nicole Kidman et Keith Urban restent plutôt discrets sur leur vie privée, ils partagent quelques anecdotes de temps à autre. Ainsi dans l’un de ses titres, "Gemini", le chanteur de country de 52 ans révélait que sa femme était "obsédée au lit". Interrogée à ce sujet dans l’émission australienne The Kyle and Jackie O Show en 2019, Nicole Kidman avait déclaré : "Je ne vais pas le censurer si je peux être une muse pour lui. C’est mieux que d’entendre ‘Oh là là, je m’ennuie tellement, Nicole, fais un effort’". La star avait néanmoins refusé d’en dire plus sur sa vie sexuelle.

Nicole Kidman est à retrouver ce dimanche 9 août sur TF1 dans le film "Aux yeux de tous".

