Nicole Kidman : son divorce avec Tom Cruise causé par la Scientologie ?

C’est une série qui a marqué les téléspectateurs aux États-Unis. "Big Little Lies" débarque ce mardi 25 août sur TF1 dès 21h05. Elle raconte la rencontre de trois femmes grâce à leurs enfants qui fréquentent la même école primaire. Leur quotidien bascule lorsqu’un meurtre est commis lors d’une soirée de gala à l’école. Au casting de la série, de grands noms du cinéma américain tels que Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz ou encore Nicole Kidman. Cette dernière a été mariée à Tom Cruise avant de s’unir à Keith Urban.

Un documentaire troublant

Nicole Kidman a été mariée plus de dix ans avec Tom Cruise. Ils formaient l’un des couples les plus célèbres de la planète. Mais en août 2001, le couple divorce. Tom Cruise est connu pour sa longue carrière cinématographique, mais également pour être un membre de l’église de Scientologie. Serait-ce son implication dans l’organisation qui aurait mis fin à leur idylle ? Un documentaire sorti en 2015 et intitulé "Going Clear : Scientology and the prison of belief" fait des révélations sur le couple. Le long-métrage l’assure, l’église aurait cherché à mettre fin à la romance entre les acteurs. L’ancien numéro 2 de la Scientologie témoigne : "Je devais faciliter la séparation avec Nicole Kidman". D’autres rumeurs disent que le téléphone de l’actrice avait même été mis sur écoute. Le père de la comédienne étant psychologue, elle n’a jamais été intégrée dans l’organisation qui est opposée à la psychiatrie.

Le divorce a été une période difficile à vivre pour Nicole Kidman. Si elle remporte un Oscar en 2002 pour son rôle dans "The Hours", elle ne savoure pas le succès. Elle se rend compte que son interprétation dans le film l’a aidée. "Ce travail a été applaudi par la critique (…) et à partir de ce moment, j’ai réappris à aimer ma vie, ça m’a pris plusieurs années", raconte l’actrice lors du sommet Women in the World en 2015.

