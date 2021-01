Obsèques de Nathalie Delon : pourquoi Alain Delon était absent

Le 21 janvier dernier, Anthony Delon a annoncé à l’AFP, le décès de sa mère Nathalie Delon, à l’âge de 79 ans. "Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d’un cancer rapide" déclarait le comédien de 56 ans avant de publier un simple "R.I.P Maman" sur Instagram.

Dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 28 janvier 2021, Anthony Delon revient sur les derniers de jours de sa célèbre maman : "J’ai 78 ans, je me suis éclatée, et je ne veux pas décrépir à coups de chimio, me regarder mourir…" avait par exemple déclaré l’actrice à son fils. Et après avoir affronté la mort de sa mère, celui qui va bientôt se marier avec Sveva Alviti a dû faire face aux obsèques. Comme indiqué auprès de l’AFP, les funérailles de Nathalie Delon se sont déroulées à Paris le mardi 26 janvier, dans la plus stricte intimité.

Alain Delon absent des obsèques

"Une messe a été célébrée en l’église Saint-Germain-des-Prés hier en toute intimité en présence de sa famille et de ses proches", a déclaré Anthony Delon. Une cérémonie à laquelle Alain Delon, "très éprouvé" par le décès de son ex-femme, n’a pas assisté, à cause de la crise sanitaire. Si Alain Delon était réputé pour être un véritable Don Juan, il n’a été mari qu’une seule fois, avec Nathalie Delon. Les deux acteurs s’étaient en effet mariés en 1964 avant de divorcer en 1969.

Après s’être livré sur les obsèques, Anthony Delon a révélé que les cendres de sa mère vont être dispersées en Jamaïque "comme elle le souhaitait". Ce pays était en effet très cher à Nathalie Delon car c’est là-bas que vit Chris Blackwell, fondateur du label musical Island Records, qui lui a permis de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis.

Par E.S.