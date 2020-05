Olga Kurylenko guérie du coronavirus : l'actrice évoque ses symptômes

En quelques semaines, l'épidémie de coronavirus a touché le monde entier et frappé des millions de personnes. Et les célébrités n'ont pas été épargnées. Après Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, Olga Kurylenko a annoncé être contaminée par le virus le 15 mars dernier. "Enfermée à la maison après avoir été testée positive au coronavirus. Je suis malade depuis une semaine environ", avait-elle écrit sur Instagram. Notamment frappée par de la "fièvre et de la fatigue", l'actrice s'est ensuite rapidement "complètement rétablie". "À la fin de la deuxième semaine, je me sentais très bien. La toux a presque disparu", indiquait-elle sur son état de santé.

Olga Kurylenko évoque ses symptômes

Deux mois après avoir été touchée par le coronavirus, Olga Kurylenko se porte bien et est revenue sur cette période compliquée dans une interview accordée à Télé-Star. "J'ai eu de la fièvre, des maux de tête, comme beaucoup de gens. Heureusement, sans problème respiratoire", a-t-elle confié sur ses symptômes. Pour l'actrice, la maladie n'a donc pas été grave et a plutôt eu des allures de "grosse grippe", a-t-elle précisé à Télé-Star. "Là, je vais bien. Je vous parle du haut d'un arbre, au soleil, en train d'en cueillir les cerises", a-t-elle rassuré sur son rétablissement.

Par Marie Merlet