Olivia de Havilland morte : Comment Johnny Hallyday a failli devenir son beau-fils

L’ultime représentante de l’âge d’or d’Hollywood est morte à Paris à l’âge de 104 ans ce dimanche 26 juillet : "Dame Olivia de Havilland est décédée paisiblement de causes naturelles", a déclaré l'agente américaine Lisa Goldberg dans un communiqué. C’est à son domicile parisien où elle vivait depuis le début des années 50 qu’Olivia de Havilland s’est éteinte. L’actrice américaine avait pris la décision de s’installer en France pour son amour pour le journaliste français Pierre Galante qu’elle épousera en 1979. De ce mariage naitra leur fille Gisèle. Et c’est grâce à cette dernière qu’Olivia de Havilland a côtoyé pendant plusieurs années Johnny Hallyday. Le rockeur et la fille de l’actrice ont connu une idylle assez méconnue.

Johnny Hallyday fiancé à la fille de l’actrice

Dans les colonnes du Parisien, Henry-Jean Servat a raconté ce lien entre Olivia de Havilland et Johnny Hallyday : "J'avais assisté en compagnie d'Olivia à un concert de Johnny Hallyday, avec lequel sa fille Gisèle Galante était alors fiancée, au parc Chanot, à Marseille. On était à la console et Olivia, avec ses petits escarpins, battait du pied sur les rythmes de Johnny. C'était vraiment la rencontre de deux mondes". Johnny Hallyday a donc bien failli devenir le beau-fils de la légende du cinéma s’il avait accepté de dire "oui" à Gisèle Galante. Mais alors que le rockeur avait demandé la main de la jeune femme à sa mère Olivia de Havilland, qui état très proche de Gisèle, et que la date du 15 juin 1988 avait été choisie pour le mariage, l’histoire d’amour entre les deux amoureux a finalement tourné court.

Par Alexia Felix