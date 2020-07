Olivia de Havilland morte : Pourquoi l’actrice oscarisée vivait à Paris ?

Si Olivia de Havilland était une véritable légende à Hollywood, c’est finalement en France que l’actrice d’Autant en emporte le vent a décidé de s’installer. C’est en 1953 que la star a eu un véritable coup de foudre pour Paris qu’elle découvrait pour la première fois. A cette époque, Olivia de Havilland avait déclaré sa flamme à son nouveau pays d’adoption : "La France est le seul pays où je me sens vraiment chez moi". L’actrice naturalisée par la suite française, a même rencontré l’amour à Paris. Pendant 24 ans, Olivia de Havilland a filé le parfait amour avec le journaliste française Pierre Galante, avec qui elle a eu une fille Gisèle. Et malgré son divorce, Olivia de Havilland a préféré rester vivre en France dans le 16e arrondissement de la capitale.

Un véritable amour pour la France

Auprès du Parisien, l’écrivain et journaliste Henry-Jean Servat, qui a interviewé à plusieurs reprises Olivia de Havilland s’est confiée sur la vie d’Olivia de Havilland dans la ville lumière : "Elle a longtemps vécu rue de Bénouville (Paris XVIe), où elle était la voisine de Valéry Giscard d'Estaing, dans une maison qui ressemblait à une bonbonnière et où elle avait un salon aux Oscars, dans laquelle reposaient ses deux statuettes. Olivia de Havilland ne recevait qu'en robe longue, impeccablement coiffée et maquillée, toujours parée de bijoux... et avec du champagne. En 1986, j'avais croisé chez elle Bette Davis, avec qui elle était très amie". Un amour pour la France qui a été bien rendu à l’actrice. En 2010, Olivia de Havilland a reçu de la part du président Nicolas Sarkozy les insignes de chevalier de la Légion d’honneur, avant de recevoir une standing ovation un an plus tard lors de la cérémonie des César.

Par Alexia Felix