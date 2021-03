Olivier Dassault mort : Isabelle Adjani lui rend un sobre hommage

Député LR de l'Oise et fils de l'industriel Serge Dassault, Olivier Dassault est mort ce dimanche 7 mars 2021 de manière brutale. L'homme politique a perdu la vie dans un crash d'hélicoptère à Touques, entre Deauville et Honfleur. Le pilote de l’appareil est aussi décédé dans l'accident. Olivier Dassault, qui avait été élu à l’Assemblée entre 1988 et 1997, s'était rendu dans sa maison de Deauville pour le week-end, selon les informations du sénateur de l’Oise Olivier Paccaud. Autour du choc de sa disparition dans le monde politique, Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex ainsi que la classe politique française lui ont rendu hommage. Mais d'autres personnalités ont tenu à saluer sa mémoire comme Isabelle Adjani.

Une carrière de photographe

De manière sobre, l'actrice a partagé en story sur son compte instagram un cliché en noir et blanc où elle et Olivier Dassault se regardent les yeux dans les yeux, tout sourire. "Cher Olivier...", a-t-elle écrit. Homme politique, homme d'affaires, pilote de mirage, Olivier Dassault était aussi un artiste aux multiples talents. Compositeur de musique et photographe, il avait reçu une médaille d’officier de l'ordre des Arts et des Lettres en 1998. À ses débuts en tant que photographe professionnel au début des années 60, il avait réalisé des portraits d'Isabelle Adjani, Jane Birkin ou encore Isabelle Huppert. En 2019, lors d'une exposition qui lui était consacrée à la galerie Polka, située dans le troisième arrondissement de Paris, une photo d'Isabelle Adjani jeune dévoilant son visage poupin en plan rapproché avait été montrée au public.

Par Marie Merlet