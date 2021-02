Olivier Marchal papa fier : Ses adorables confidences sur ses enfants

À 62 ans, l'acteur Olivier Marchal est un homme heureux. Avec une belle carrière à son actif, Olivier Marchal a connu une vie bien remplie. D'abord, il entré dans les forces de l'ordre et en 1985, il a rejoint la police judiciaire du 13e arrondissement de Paris. C'est grâce à sa girlfriend de l'époque, Michel Laroque qu'il a tenté sa chance dans la comédie, l'une de ses grandes passions depuis tout petit. Finalement, Olivier Marchal a rencontré un franc succès en tant qu'acteur mais, également en tant que réalisateur du célèbre film "36 quai des Orfèvres" ou encore de la série "Braquo". Si son talent n'est un secret pour personne, l'homme aux multiples capacités a toujours été très discret concernant sa vie privée. Mais, ce vendredi 26 février, Olivier Marchal s'est laissé aller à de tendres confidences au sujet de ses quatre enfants qu'il a eus avec son ex, Catherine Quiniou, dans une interview accordée à Télé Star.

Quatre enfants, quatre destins

La relève semble déjà être assurée du côté de sa fille Zoé, âgée de 23 ans. La jeune femme se destine à une carrière d'actrice et a déjà pris part à de beaux projets comme "Meurtre Meurtres à Étretat" ou bien les séries "Skam" France et "Disparue". Fier de sa fille, Olivier Marchal a déclaré : "Elle veut être comédienne et elle est super douée", avant d'ajouter : "Quand des techniciens qui ont croisé Zoé me parlent de sa façon d'être sur un plateau, polie, sympa, c'est le plus beau des compliments." Sa plus jeune fille veut également se diriger vers le milieu artistique et le réalisateur a précisé : "Ninon 15 ans, souhaite se lancer dans la comédie musicale." En revanche, Léa, l'aînée de la famille est bien éloignée de cet univers et se consacre pleinement à sa passion, les chevaux. Quant au petit dernier, Basile, le père de famille s'interroge encore et explique amusé : "Branleur comme t'es, tu pourrais faire deux métiers : flic ou acteur. Papa a fait les deux ! S'il voulait entrer dans la police je serais très fier, mais je ne pense pas qu'il en ait envie." En tout cas, Olivier Marchal est un père comblé.

Par Solène Sab