Olivier Marchal réagit aux violences policières et tacle Omar Sy

Policier pendant plus de 12 ans, Olivier Marchal est aujourd'hui comédien mais voue toujours un véritable amour pour la profession. Dans sa tribune Larmes de flics relayée par le Syndicat Alliance Police Nationale, le réalisateur qui travaille sur un biopic sur Johnny Hallyday, s'exprime sur les violences policières et n'hésite pas à pointer du doigt les artistes qui "vomissent" ceux que l'on acclamait il y a peu : "Il y a encore quelque temps parce qu'ils avaient risqué ou donné leurs vies pour protéger [vos] vies de citoyens privilégiés du terrorisme".

Il était invité lundi 8 juin dans l'émission de Bruce Toussaint afin de réagir à cette tribune. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots. "Moi j'aime les flics, quand j'ai eu ma carte de flic j'ai appelé mon père ' papa j'ai ma carte je suis fier d'être policier' (...) et j'en ai marre que des espèces d'acteurs de deuxième zone continuent à chier sur les flics alors que ce sont des gens qui vivent dans des quartiers privilégiés et qui font des métiers de privilégiés et qui surtout amènent ce discours de haine qui n'est pas acceptable pour moi."

des critiques acerbes

Mais Olivier Marchal ne s'arrête pas là. Il s'en prend ensuite aux acteurs qui taclent la profession de policier. "Dans le métier du cinéma c'est tellement facile de défendre des causes... Y'a beaucoup d'usurpateurs dans le métier du cinéma (...) c'est facile de prendre l'antenne pendant deux minutes et de ne rien faire derrière. (...) je ramène pas ma gueule moi, je suis pas là pour la ramener comme tous ces cons".

Bruce Toussaint rebondit et demande alors au réalisateur son avis sur Omar Sy, à l'origine d'un appel contre les violences policières. "Pourquoi ne pas croire à la sincérité de la démarche d'un Omar Sy qui a l'air tout de même de savoir ce qu'est le racisme ?". "Ben moi je peux vous parler du racisme anti-flic voilà mais moi je suis pas Omar Sy et moi je paye mes impôts en France et tout va bien…Tous ces artistes qui chient sur les flics, j'ai pas envie de les défendre, (...) je vais certainement le regretter demain, je vais m'en prendre plein la gueule mais j'ai 62 ans si je dois arrêter le cinéma à cause de mes déclarations ce soir j'assume" conclut amèrement le réalisateur de Braquo.

Par J.F.