Olivier Marchal tacle le cinéma français et les "acteurs bourgeois"

Olivier Marchal n’a pas la langue dans sa poche. En juin dernier, le cinéaste s’en était pris à Omar Sy alors que l’acteur avait lancé un appel contre les violences policières. Ancien policier, Olivier Marchal n’avait pas apprécié la prise de position d’Omar Sy. "Je peux vous parler du racisme anti-flic voilà mais moi je ne suis pas Omar Sy et moi je paye mes impôts en France et tout va bien… Tous ces artistes qui chient sur les flics, je n’ai pas envie de les défendre (...) Je vais certainement le regretter demain, je vais m'en prendre plein la gueule mais j'ai 62 ans si je dois arrêter le cinéma à cause de mes déclarations ce soir, j'assume", avait déclaré Olivier Marchal sur BFM TV face à Bruce Toussaint.

Olivier Marchal fustige les acteurs "donneurs de leçons"

Cette fois, c’est un autre coup de gueule qu’Olivier Marchal a décidé de pousser, toujours à l’antenne de BFM TV. Ses propos devraient faire réagir certaines figures du cinéma français. Et pour cause, le réalisateur n’y va pas de main morte. Interviewé par nos confrères de BFM TV pour la sortie de son nouveau film "Bronx", disponible sur Netflix depuis vendredi 30 octobre 2020, Olivier Marchal n’a pas hésité à tacler le cinéma français et et les "acteurs bourgeois". "Le cinéma italien est redevenu le grand cinéma qu’il était il y a cinquante ans. Quand on voit Le Traitre de Marco Bellochio, c’est un chef d’œuvre absolu, avec cet acteur formidable, Pierfrancesco Favino, qui joue aussi dans ACAB, sur les CRS italiens. Ce sont des films incroyables. Nous, en France, on a un cinéma très lisse, avec des acteurs très bourgeois et assez donneurs de leçons pour beaucoup. Nos acteurs manquent de grain. Il faut y revenir. On en a besoin", a déclaré Olivier Marchal. Voilà qui est dit !

Par Matilde A.