Omar Sy accusé de racisme : Nicolas Bedos prend sa défense

Omar Sy ne s’attendait surement pas à faire autant réagir la Toile en publiant une parodie de la chanson Doudou d’Aya Nakamura. Pourtant amusé de sa prestation qui mettait en scène son célèbre personnage du SAV, Doudou, Omar Sy a dû faire face à des accusations de racisme à cause de l’accent pris pour sa vidéo. Face aux commentaires, l’acteur a rapidement répliqué sur Twitter : "Doudou. Homme. Chanteur. 10 ans dans le SAV. 2020 triste époque. Cessons de dire des bêtises. Doudou, personnage masculin qui existe depuis 15 ans dans le SAV qui n’a jamais été là pour moquer. Un hommage ici au titre d’Aya qui s’appelle comme lui plus un soutien face à tout ce qu’elle reçoit elle aussi de critiques aussi injustes et malveillantes. Je suis libre et la critique ici ne mène à rien à part diviser. Surtout, la vraie vie est ailleurs que sur Twitter et les vraies actions qui changent les choses aussi".

"Quelle triste époque"

Les critiques dont est victime Omar Sy ont également provoqué la colère de Nicolas Bedos. Deux jours après la publication de la vidéo, le réalisateur a réagi à la polémique en postant dans sa story Instagram deux captures d’écran d’articles : "Quelle triste époque. Et si une poignée de journaleux pouvait cesser de faire mousser la diarrhée d’une poignée d’ulcéré(e)s, je cesserais de relayer ma nausée". Une réaction qui fait écho au dernier coup de gueule de Nicolas Bedos. Il y a quelques jours, le réalisateur s’est attaqué aux bien-pensants sur Instagram : "Aux 400 campagnes de com' bien-pensantes virales à deux balles sur Instagram (Et dites un truc à vous un peu original) Ps : moi aussi j'adore les animaux trop mimi et j'aime pas non plus qu'on leur fasse des bobos (mais par pitié vous voulez pas inventer vos propres posts ?)".

Par Alexia Felix