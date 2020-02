Omar Sy : cette valeur qui compte pour ses cinq enfants

À l'affiche du "Prince Oublié" de Michel Hazanavicius, Omar Sy incarne un père qui a pris l'habitude de lire chaque soir une histoire à sa fille. Mais ce rituel s'arrête lorsque la jeune fille de 11 ans ne veut plus entendre ces récits en entrant au collège. Alors qu'il est père de cinq enfants avec son épouse Hélène, l'acteur a été interrogé par le "Journal du dimanche" dimanche 9 février, s'il racontait aussi des histoires aux siens. Omar Sy confie que c'est Hélène qui "le fait naturellement, parce qu'elle a grandi comme ça, en écoutant celles de ses parents".

Omar Sy tient à la transmission

Le jeune garçon qui a grandi à Trappes dans les Yvelines a vécu lui une tout autre tradition autour des histoires. "Moi, c'était différent. Chez nous, ce sont les griots qui racontent les histoires. Et, elles portent que l'histoire de ta famille, de ton peuple", a raconté Omar Sy dont le père est d'origine sénégalaise et la mère est mauricienne. "Je me souviens de ces soirées : le gars venait avec sa kora, on avait le droit de se coucher tard, on l'écoutait jusqu'au petit matin, il racontait bien. C'est ainsi que je connais la culture peule, le lien du bétail, les valeurs auxquelles on est attachés", a-t-il confié. Cette transmission qu'il a reçue, Omar Sy souhaite la donner à ses enfants. "Je fais venir des griots à la maison lors de fêtes familiales", a assuré l'acteur installé à Los Angeles. Interrogé sur comment l'on reconnaît un bon père, Omar Sy s'est souvenu d'"avoir lu quelque part qu'être un bon père c'est fabriquer des souvenirs". "Je trouve ça beau et j'essaie de l'appliquer. En ne cassant pas la chaîne qui a débuté avec mes ancêtres, on en revient à la transmission...", a assuré l'acteur qui tient à cette valeur.

Par Marie Merlet