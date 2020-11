Omar Sy dévoile une parodie d’Aya Nakamura, les internautes réagissent

Depuis le début de sa carrière, Aya Nakamura ne cesse de faire parler d’elle que ce soit pour ses nombreuses polémiques ou pour les paroles de ses chansons. Régulièrement moquée, la chanteuse a répliqué dans les colonnes de Télé 7 Jours : "C’est difficile de comprendre la musique et les paroles d’une artiste quand on ne se met pas à sa place. Parfois les critiques sont gratuites. Certains médias n’ont pas pris la peine de me découvrir au-delà de l’image de la fille qui se la pète". Déjà auprès du Parisien, Aya Nakamura avait poussé un coup de gueule : "Je ne parle pas comme une gogole pourtant. Il y a des rappeurs, ils inventent bien pire. Ce qui étonne, c’est le fait que je sois une fille (…) Quand une femme donne son avis, on ne l’écoute pas. Quand l’homme parle, on se dit qu’il a raison, même quand son idée est débile". Heureusement pour la chanteuse, sa toute dernière chanson a visiblement inspiré Omar Sy.

Retour d’un personnage culte

Dans le troisième album de la chanteuse, Omar Sy a pu découvrir la chanson "Doudou", lui rappelant évidemment son personnage culte du SAV des émissions. Rapidement, Omar Sy a dévoilé à ses fans sur Instagram sa propre parodie de la chanson. Vêtu d’un foulard léopard sur la tête, Omar Sy s’amuse à fredonner l’air tu titre d’Aya Nakamura avec son propre accent : "C’était trop tentant", a écrit Omar Sy en légende de la vidéo. Et si Aya Nakamura n’a pas encore répondu à cette vidéo, le comédien a eu droit à de nombreux commentaires de la part des internautes : "Il nous avait manqué Doudou", "Enfin le retour", "On a tous besoin de revoir Doudou", "Doudou est revenu", "Trop de souvenirs", "Tu chantes mieux qu’elle, Doudou", "Je préfère lui à Aya", "Mieux que l’originale même".

Par Alexia Felix