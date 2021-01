Omar Sy en Arsène Lupin : la série Netflix bat un record historique

Omar Sy séduit une nouvelle fois les États-Unis. Après avoir incarné Lucas Bishop dans "X-Men: Days of Future Past" ou encore son apparition dans "Jurassic World", c’est dans le rôle de Lupin que l’acteur s’impose outre-Atlantique. Tête d’affiche de la production française à succès sur Netflix, il se la joue cambrioleur distingué fasciné par l’œuvre de Maurice Leblanc. De quoi faire craquer la presse étrangère, mais pas que... En quelques jours seulement, la série s’est hissée en tête des classements des contenus les plus visionnés sur la plateforme en Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Brésil, Vietnam, Émirats Arabes Unis, Maroc et aux États-Unis… "Lupin, dans l’ombre d’Arsène" est un carton planétaire !

C'est la première fois qu'une série française rencontre un tel succès au pays de ’oncle Sam, bien que "Marseille" ou encore "Plan Cœur" en aient séduit plus d’un. "Selon Deadline, la série de George Kay (Killing Eve), en collaboration avec François Uzan ("Family Business"), a rapidement pris d’assaut le top 10 des visionnages sur Netflix US en passant de la huitième à la sixième puis à la troisième place avant de prendre la première place du classement", rapporte le site Allociné. Heureux et touché, Omar Sy, a remercié ses fans sur les réseaux sociaux.

La deuxième partie de "Lupin" est dans la boîte !

La série qui a suscité un large enthousiasme à travers le monde a été réalisée par Louis Leterrier, à qui l’on doit les blockbusters "Le Transporteur" et "Insaisissables". Si la fin de "Lupin" a laissé espérer une suite, son succès devrait la confirmer. "Elle est dans la boîte. Elle a été déjà tournée par deux réalisateurs qu'on va annoncer bientôt. Moi je suis dans l'attente comme vous maintenant. J'ai rendu ma copie et désormais, j'ai très hâte de voir ce que mes deux successeurs ont fait", a annoncé le réalisateur à Première. "La deuxième partie de la saison 1, qui comptera également 5 épisodes, devrait sortir dans les mois qui viennent", peut-on lire sur le site.

Par C.F.