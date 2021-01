Omar Sy invité au Beauvau de la sécurité : les policiers s’insurgent

Si sa série Netflix "Lupin, dans l’ombre d’Arsène" a séduit le monde entier, ses engagements politiques nettement moins, à en croire la polémique. Selon les informations du Point, de nombreux syndicats seraient furieux après que le président de la République ait invité Omar Sy à participer au "Beauvau de la sécurité". Mis en place par Emmanuel Macron en pleine polémique sur les "violences policières" pour "améliorer les conditions d'exercice" des forces de l'ordre et "consolider" leurs liens avec les Français, celui-ci devrait se tenir dans les prochains jours.

Des réunion qui devraient se tenir à Beauvau "tous les 15 jours" autour des "des propositions de réformes de la police avancées par Gérald Darmanin", auxquelles aurait été convié l’acteur français. De quoi en agacer plus d'un : "Si ce nom était confirmé, ce serait un casus belli (…). On ne l'a jamais entendu compatir quand des policiers sont tués", a déploré un policier dans les colonnes du Point.

Omar Sy ou "le loup partial dans la bergerie" ?

"Pour les policiers, le comédien est un épouvantail : il soutient le comité La vérité pour Adama et son exil en Californie l'éloignerait des réalités de la société français", ajoutent nos confrères. "Inviter Omar Sy à participer au Beauvau de la sécurité, alors qu’il soutient la honteuse cause Traoré et qu’il présume toujours la police coupable, est une provocation Le Point. On ne fait pas entrer le loup partial dans la bergerie!", a réagit sur Twitter le magistrat honoraire Philippe Bilger.

Si "Alliance Police nationale et l’Unsa Police ont déjà annoncé leur volonté de boycotter le dispositif pour des raisons diverses", le Point rapporte que "d’autres organisations pourraient les imiter après avoir découvert le nom d’Omar Sy parmi les personnalités pressenties pour participer au débat".

Par C.F.