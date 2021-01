Omar Sy : Marion Maréchal dénonce sa participation au Beauvau de la sécurité

Cela fait plusieurs mois maintenant qu'Omar Sy est une figure de la lutte contre les violences policières. Quelques jours après la mort de George Floyd, l'acteur avait signé une tribune afin de dénoncer lesdites violences. "Regardons devant nous, ayons le courage de dénoncer les violences policières qui sont commises en France. Engageons-nous à y remédier. Ne soyons plus spectateurs d’un système violent, qui enterre les mémoires de ces morts dans l’oubli, qui jette systématiquement leurs noms dans la fosse aux non-lieux".

Et il semblerait qu'en plus de dénoncer, l'acteur décide d'agir. En effet, le 8 décembre dernier, Emmanuel Macron annonçait qu'il lançait un "Beauvau de la sécurité" dans le but d'améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre mais également consolider leurs liens avec les Français.

"Omar Sy, c'est le contre-exemple de ce qu'il essaye de démontrer"

Depuis quelques jours maintenant, la présumée participation d'Omar Sy à cette réunion dérange. Plusieurs syndicats de police refusent de débattre avec l'acteur et ne se présenteront pas si sa présence est confirmé.

Invitée sur le plateau de Jean-Marc Morandini, Marion Maréchal a été questionnée sur le sujet. Et pour la directrice de l'ISSEP Lyon, la réponse est claire : "Je m'indigne que l'on puisse, dans une espèce de politique casting, associer Omar Sy et le Beauvau de la sécurité. Omar Sy, c'est le contre-exemple de ce qu'il essaye de démontrer, c'est-à-dire que la société française serait raciste".

Marion Maréchal va ensuite plus loin en déclarant : "Omar Sy c'est un homme à qui la France a permis d'être une star internationale - très bien, il est talentueux -, de devenir multi-millionnaire, d'aller vivre joyeusement aux Etats-Unis. Il revient en France ensuite en étant le contre-exemple de ce qu'il démontre pour expliquer que cette France-là est une France raciste depuis son poste américain".

Par J.F.