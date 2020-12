Omar Sy : Nouvelle victoire pour la famille d'Adama Traoré, sa femme Hélène affiche son soutien

Depuis 2016, Adama Traoré est devenu le symbole des violences policières en France. Alors que l’affaire est toujours autant médiatisée, la justice a pris une grande décision ce mardi 1er décembre. Ainsi, l’une des expertises dédouanant les gendarmes dans la mort du jeune homme de 24 ans a été tout simplement annulée en raison d’un vice de procédure. Une véritable victoire pour la famille d’Adama Traoré. Face à la nouvelle, la femme d’Omar Sy, Hélène Sy, a rapidement réagi à son tour sur les réseaux sociaux. Très engagée contre le racisme, la femme de l’acteur a relayé le post de Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille Traoré, et a ajouté un emoji de fête.

Une victoire pour la famille d’Adama Traoré

Depuis plusieurs années, Omar Sy et son épouse ne cessent d’apporter leur soutien à la famille du jeune homme disparu. En juin dernier, Omar Sy a même pris la parole dans une tribune publiée par L’Obs pour dénoncer les violences policières : "La mort d’Adama Traoré est aussi injuste et indigne que celle de George Floyd. Je me réjouis qu’on en prenne conscience aujourd’hui, je me réjouis de voir des dizaines de milliers de personnes venues de tous horizons sociaux entourer de leurs forces les proches d’Adama Traoré, ses frères, sa sœur, Assa. Pendant quatre ans, cette famille a résisté dans une trop grande solitude, face à l’injustice, face à l’inertie de l’institution judiciaire, face à l’indifférence des pouvoirs publics. Il faut que nos dirigeants entendent, comprennent, agissent pour changer ce cours des choses. C’est une maladie qui ronge notre pays, et cela n’augure rien de bon pour nos avenirs. Nous aspirons tous à une police digne de notre démocratie, une police qui protège sa population, sans distinction de couleur de peau ou de provenance sociale, la même pour tous, qu’on habite dans les centres-villes ou dans les quartiers populaires".

Par Alexia Felix