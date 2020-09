Omar Sy : pourquoi certains internautes appellent à son boycott sur Twitter ?

Omar Sy est de retour sur grand écran ! Ce mercredi 2 septembre 2020, le film "Police" de la réalisatrice Anne Fontaine sort dans les salles de cinéma françaises. Dans ce long-métrage, l'acteur de 42 ans donne la réplique à Virginie Efira et à Grégory Gadebois et les trois comédiens incarnent des policiers au quotiden éprouvant et à la vie privée assez chaotique. Leur quotidien est encore plus chamboulé lorsqu'ils doivent reconduire un clandestin à la frontière et le personnage incarné par Virginie Efira envisage alors de désobéir aux ordres...

Un film qui ne séduit pas les policiers

Visionné en avant-première par de "vrais policiers", le film n'a pas vraiment fait l'unanimité. Certains ont en effet déploré le fait qu'Omar Sy "ose porter l'uniforme", quelques semaines après ses déclarations sur les violences policières. D'autres ont pointé du doigt le manque de réalisme du film : "On n'envoie pas deux mecs de Police secours pour un meurtre !" a lancé un officier de police judiciaire au Parisien.

Un appel au boycott d'Omar Sy lancé sur Twitter

Depuis quelques heures, celui qui avait brillé dans le film "Intouchables" est victime d'un lynchage médiatique... et le hashtag #BoycottOmarSy est d'ailleurs en top des tendances sur Twitter. Les internautes reprochent eux aussi à l'acteur d'avoir osé incarner un policier au cinéma : "T’es vraiment un putain de faux c*l toi , tu vis pas en France , tu payes pas tes impôts chez nous , tu craches sur ce pays et sur la police et tu oses jouer le role d’un flic , putain mais t es vraiment une ordure en fait" , "Omar Sy le communautariste raciste. Je ne regarderai plus aucun de ses films" , "N'oubliez pas d'envoyer des places gratuites pour votre film à la famille #Traoré ! Ils aiment peut-être les navets....." figurent parmi les nombreuses critiques.

Heureusement, l'acteur a été soutenu par d'autres internautes plus lucides : "Vous me faites doucement rigoler alors Omar Sy s'insurge des violences policières on veut boycotter son film et quand un Roman Polanski accusé de pédophilie on veut séparer l'oeuvre de l'homme", "Franchement les fachos bas du front qui ne comprennent rien à rien, vous commencez à me fatiguer avec votre #boycottOmarSy et votre racisme puant", "Omar Sy a le droit fondamental d'avoir son avis personnel sur un sujet de société ET d'exercer son métier d'acteur non ? Je suis pas certain que tous les mecs qui ont joué Hitler étaient antisémites par exemple ..." peut-on aussi lire sur le réseau social.





Désolé pour Virginie Efira que j'adore mais je boycotte ce film. Le combat de @OmarSy pour la défense des délinquants avec #AssaTraore et @Camelia_Jordana n'est pas le mien. #boycottOmarSy https://t.co/3rbSknVRqF — Alain Paul (@Alain_Chatenay) September 3, 2020

Facile de critiquer nos FDO de sa villa sécurisée aux US, mais par contre aucun problème pour jouer le rôle d'un flic Français, d'en retirer des profits et de retourner dans ta tour d'ivoire et continuer de cracher ton venin...#BoycottOmarSy — Wade Garrett (@WadeGarett_) August 31, 2020

