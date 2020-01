Omar Sy : Quel combat mène son association CéKeDuBonheur ?

Omar Sy s'apprête à tout donner pour son association CékéDuBonheur dans Vendredi tout est permis ce vendredi 17 janvier. Face à Arthur, l'acteur devra réussir les défis de l'animateur avec les invités afin de gagner de l'argent pour cette association qui lui tient particulièrement à cœur. C'est en 2004 que l'acteur a eu l'envie de la créer avec son épouse Hélène. À l'époque, l'acteur était rentré bouleverser après avoir visité un hôpital parisien pour enfants. Aussitôt avec sa compagne, Omar Sy a monté une équipe pour consacrer du temps aux malades lors d'ateliers ludiques à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Seize ans après la création de l'association, le couple est à la tête d'une équipe de plus de 150 bénévoles, et fait appel régulièrement à des amis du show-biz pour se rendre dans les chambres d'hôpitaux pour des ateliers, des spectacles et la distribution de cadeaux.

L'association veille également à la prévention du décrochage scolaire en milieu hospitalier, et organise aussi des lectures et des masterclass afin que les patients découvrent ou confirment leur choix de carrière. Chaque année, plus de 18 000 jeunes sont concernés par les actions menées dans 104 établissements dans toute la France : "Notre but est de pouvoir, grâce aux dons, aux partenaires, aux mécènes et aux nombreuses personnalités du sport et du spectacle, répondre aux sollicitations que nous recevons et qui permettront de rendre meilleure la vie des enfants et des adolescents hospitalisés, explique Hélène Sy sur le site de l’association. Et pour faire connaître le plus possible CékéDuBonheur, Hélène Sy a fait appel à Valérie Damidot, Leïla Bekhti et Omar Sy pour en être les parrains.

