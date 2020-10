Omar Sy : sa belle déclaration à sa femme Hélène sur Instagram

C’est sur le tournage d’un clip, aux débuts des années 1990, qu’Omar Sy rencontre celle qui deviendra sa femme. "J'arrive et je vois cette fille. Et il se passe un truc très bizarre. Je reconnais quelqu'un que je n'ai jamais vu", avait détaillé l’acteur d’’Intouchables’ dans un documentaire qui lui était consacré sur Canal+. De son côté, Hélène Sy avait estimé : "Ça s'est fait tellement naturellement. On n'a jamais trop su l'expliquer. Il est persuadé qu'on s'est vus dans une vie antérieure ou quelque part sans vraiment s'en souvenir". Depuis leur rencontre, Omar et Hélène Sy ne se sont plus quittés.

"Trop fier de t’appeler ma femme"

Alors qu’il devient l’un des acteurs les plus populaires de sa génération, parvenant même à entrer à Hollywood, elle fonde l’association CéKeDuBonheur dont la mission est principalement d’"améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés". Mariés depuis 2007, Omar et Hélène Sy sont les heureux parents de cinq enfants : trois filles et deux garçons. Alors qu’il est d’ordinaire très discret sur sa vie personnelle, Omar Sy vient de publier une touchante déclaration à sa femme sur son compte Instagram. C’est à l’occasion de l’anniversaire d’Hélène Sy, qui fête ses 41 ans, qu’Omar Sy a posté ce joli message dans la nuit du 5 au 6 octobre 2020. "Joyeux anniversaire À ma Lion Queen Guerrière de l’ombre, Ma vie ... trop fier de t’appeler Ma femme @mynameishelenesy Je t’aime", peut-on lire en légende d’un cliché d’Hélène Sy. Voilà qui est touchant !

Par Matilde A.