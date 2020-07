Omar Sy : sa femme Hélène partage de rares photos de leurs enfants

Mariés depuis 2007 mais ensemble depuis bien plus longtemps, Omar et Hélène Sy ont cinq enfants, trois filles et deux garçons. Sa dernière fille prénommée Amani-Nour est d’ailleurs née à Los Angeles là où la famille réside depuis 2012. L’acteur et son épouse ne parlent que rarement de leurs enfants et les exposent encore moins médiatiquement et sur les réseaux sociaux. En juin 2019, le héros d’ "Intouchables" faisait une exception en partageant sur Instagram une photo où il enlace sa fille de 17 ans (dont le visage est caché) tout juste diplômée de l’équivalent du bac. Ce week-end, Hélène Sy a dévoilé des photos de deux de leurs enfants. "Donner un petit peu de soi, ça permet d’éviter que l’on vienne fouiner", expliquait-elle au magazine Elle. Prises à contre-jour, on ne voit pas là encore le visage des bambins. "Be the light. My babies (Soyez la lumière. Mes bébés ndlr)", a commenté Hélène Sy en post.

Un couple discret sur sa vie de famille

Une publication qui a également fait réagir Omar Sy. L’acteur a commenté avec un petit cœur. Dans une interview accordée au magazine Elle, Hélène Sy s’était laissée aller à quelques confidences sur ses enfants et sur leur vie aux États-Unis. "Je sens que mes enfants sont plus libres. On les renvoie beaucoup moins à leurs origines qu’en France, où les choses ont bien changé depuis mon enfance. J’ai l’impression qu’à l’époque on vivait assez harmonieusement entre cultures différentes", déclarait-elle. Habituellement, Hélène Sy utilise les réseaux sociaux pour dénoncer des causes qui lui tiennent à cœur ou s’engager. Celle qui a créé l’association CékeDuBonheur qui vient en aide aux enfants hospitalisés est notamment un fervent soutien d’Assa Traoré.

Par Non Stop People TV