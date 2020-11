Omar Sy : Sa fille Sabah possède un incroyable talent

Le talent se transmet de génération en génération et la famille d'Omar Sy en est la preuve. Si l'acteur français, qui s'est installé aux États-Unis depuis le succès du film "Intouchable" en 2011, brille au cinéma, ses enfants possèdent également quelques dons. Pour Omar Sy, la famille c'est sacré et il tient à inculquer des valeurs qui lui sont chères à ses cinq enfants. Comme il l'avait expliqué au Journal du Dimanche en février dernier, l'acteur international veut fabriquer des souvenirs pour être un bon père. "Je trouve ça beau et j'essaie de l'appliquer. En ne cassant pas la chaîne qui a débuté avec mes ancêtres, on en revient à la transmission...". En tout cas, la famille de l'acteur respecte cette tradition et elle a également de belles histoires à raconter. La fille d'Omar et Hélène Sy, Sabah, s'est emparée de son compte Instagram pour partager une vidéo qui a transporté tous ses abonnés, ce 31 octobre dernier.

Une voix incroyable

Sabah Sy, qui a célébré son dix-septième anniversaire le 23 octobre, a de nombreuses cordes à son arc. En plus d'être le portrait craché de son père, elle possède une voix incroyable. Sur son compte Instagram, la jeune femme a partagé une vidéo d'elle en train de chanter a cappella "son solo de Broadway préféré", invitant ses abonnés à la découvrir dans une de ses stories. Elle interprète à merveille le titre "There Are Worse Things (I Could Do)", issu du film culte de "Grease". Très rapidement, tous ses fans ont été impressionnés et subjugués par sa voix sublime. "Oh punaise, mais quelle voix magnifique !!!" ou encore "Superbe", ont-ils écrit en commentaires. Il semblerait que la carrière de la fille d'Omar et Hélène Sy soit toute tracée et elle pourrait être prête pour la prochaine saison de The Voice, version française ou américaine !

Par Solène Sab