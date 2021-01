Omar Sy : sa grande décision concernant la fermeture des cinémas

"Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacles, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement", c'est ce qu'à annoncé Jean Castex dans sa conférence de presse ce jeudi 7 janvier. Et il semblerait que cela n'étonne même plus les artistes.

Ce vendredi 8 janvier, Netflix dévoilera sa nouvelle série, "Lupin". Elle retracera l'histoire du voleur le plus célèbre de l'Histoire, Arsène Lupin, et ce dernier sera incarné par Omar Sy.

Invité au micro de RTL pour parler de son nouveau projet, l'acteur de "Police" en a profité pour mettre les choses au clair concernant la réouverture des salles de cinéma. Après plusieurs coups de gueule, il s'est désormais résigné. "J'ai du mal à regarder la chose juste par rapport au cinéma. (…) Ça manque de solidarité, de réflexion collégiale."

"Donc je la ferme"

Omar Sy poursuit ensuite : "Je suis acteur. Evidemment c'est essentiel pour moi dans la vie le cinéma et les salles qui n'ouvrent pas, c'est un problème. Ça me menace directement. Mais j'essaie de prendre un peu de recul et de me dire que pour des gens, le cinéma n'est pas essentiel. Je comprends ça aussi".

Il a ensuite donné son avis sur les décisions du gouvernement et assure ne "pas être fan" mais il essaie tant bien que mal de temporiser, comprenant que la "tâche est très compliquée". C'est la raison pour laquelle le mari d'Hélène a désormais décidé de se taire. "Je ne suis pas spécialiste, je vais encore ramener ma fraise. Je me tais ! Je ne sais pas, je ne sais pas plus que le gouvernement. Ce que je vais vous dire ne sert à rien, ça va plus compliquer la sauce qu'autre chose ! Donc je la ferme".

#Covid19 - Le cinéma, pas une activité essentielle ? : "Je ne suis pas spécialiste, je vais encore ramener ma fraise, ca va me tomber sur le dos, donc je me tais. Je ne sais pas donc je la ferme", @OmarSy dans #LaissezVousTenter pic.twitter.com/U5bSoaTeij — RTL France (@RTLFrance) January 7, 2021

Par J.F.