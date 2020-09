Omar Sy : Sa réponse aux critiques d'un internaute

Cela fait quelques mois maintenant qu'Omar Sy est souvent la cible des critiques. Il y a peu, certains internautes appelaient au boycott de l'acteur sur les réseaux sociaux. En effet, ces derniers n'avaient pas apprécié son rôle dans le film "Police". Ses détracteurs lui reprochaient le fait d'incarner un policier alors qu'il se bat chaque jour contre les violences policières. Il avait décidé de ne pas se laisser faire et avait répondu à sa manière et de façon très subtile. Il s'était contenté de relayer trois tweets. Le premier de DJ Snake : "La discrétion amène la tranquillité", un second publié par Abd Al Malik : "L'amour seul changera l'humanité". Et un troisième de Michèle Laroque qui n'est autre qu'une citation de Françoise Sagan : "Ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se confier comme elle".

Quelques jours plus tard, il s'était exprimé sur le sujet dans les colonnes de l'Obs : "Je reçois beaucoup de messages de tous horizons, y compris venant de policiers, qui font dignement leur travail et se sentent salis par les violences commises par certains de leurs collègues. Ces gens se sont tus trop longtemps parce que la pression est trop forte. Que la parole se libère enfin, avec peut-être une espèce de '#Metoo des keufs', tant mieux…"

Et ce lundi 28 septembre, le mari d'Hélène Sy est une nouvelle fois la cible de critiques. L'acteur sera à l'affiche de la nouvelle série Netflix, Lupin, qui revisite l'histoire du célèbre cambrioleur et ce nouveau projet n'a pas plu à un internaute qui a commenté : "Omar Sy, le jour où il fera un film où sa meuf elle est noire ça sera la fin du monde". Une remarque qu'il n'a visiblement pas appréciée : "Regarde peut-être Yao ou Les Seigneurs entre autres ... avant de dire des conneries..."

