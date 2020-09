Omar Sy : sa réponse aux critiques pour son rôle dans "Police"

Cela fait plusieurs semaines maintenant que l'acteur Omar Sy fait parler de lui concernant son avis sur les violences policières. Après la mort de George Floyd, il avait lancé un appel par le biais d'une tribune publiée dans "L'Obs" et le moins que l'on puisse dire c'est que cette dernière avait fait grand bruit. L'acteur commençait sa lettre en déclarant "réveillons-nous". Il avait ensuite fait le parallèle entre la mort de George Floyd et celle d'Adama Traoré. Omar Sy avait demandé à tous les citoyens de se battre contre les violences policières et contre les actes racistes : "Regardons devant nous, ayons le courage de dénoncer les violences policières qui sont commises en France. Engageons-nous à y remédier. Ne soyons plus spectateurs d’un système violent, qui enterre les mémoires de ces morts dans l’oubli, qui jette systématiquement leurs noms dans la fosse aux non-lieux".

une réponse subtile

Mais depuis quelques jours, Omar Sy est dans la tourmente. Et pour cause, ce mercredi 2 septembre sortait le film Police. Réalisé par Anne Fontaine, l'acteur y interprète un policier. Un rôle qui n'a pas laissé ses détracteurs insensibles. Certains lui ont reproché le paradoxe entre ses prises de position et ce nouveau rôle.

Sur les réseaux sociaux, les critiques ont été très nombreuses : "T’as pas honte de tenir ce rôle après tes dernières prises de position ?" a-t-on pu lire. A tel point que certains ont lancé un appel au boycott de l'acteur. Afin de ne pas alimenter la polémique, Omar Sy a décidé d'y répondre de manière subtile. Il s'est contenté de relayer trois tweets. Le premier de DJ Snake : "La discrétion amène la tranquillité", un second publié par Abd Al Malik : "L'amour seul changera l'humanité". Et un troisième de Michèle Laroque qui n'est autre qu'une citation de Françoise Sagan : "Ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se confier comme elle".

La discrétion amène la tranquillité. — DJ SNAKE (@djsnake) September 6, 2020

L’AMOUR SEUL CHANGERA L’HUMANITÉ !!!! pic.twitter.com/cZMeicWtKv — Abd Al Malik (@AbdAlMalikMusic) September 6, 2020

Ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle.

Françoise Sagan — Michèle Laroque (@MicheleLaroque) September 7, 2020

Par J.F.