Omar Sy : son cri du coeur face à l'injustice et aux violences policières

Depuis quelques années maintenant, Omar Sy est vivement engagé dans la lutte contre les violences policières. Le 4 juin 2020, il signait une tribune dans les colonnes de l'Obs pour les dénoncer suite à la mort de George Floyd et s'était interrogé : "Je mesure 1,92 m, je suis noir, je leur ressemble. Est-ce qu’il peut m’arriver la même chose qu’à eux demain ?". Il appelait ensuite "au changement" mais aussi "à la remise en cause d’un système qui ne peut prétendre à la justice sans mettre fin à l’impunité organisée qui sévit depuis des décennies". Et ce mardi 1er juin, Omar Sy était invité au micro de Léa Salamé sur France Inter et l'acteur a évidemment abordé le sujet.

"Il n'y a qu'une seule chose qui m'importe, c'est la justice"

Il est tout d'abord revenu sur sa tribune, qu'il ne regrette absolument pas. "Je ne regrette pas la lettre, je regrette les réactions qu'elle a provoqué", a-t-il expliqué. Les gens n'ont pas voulu comprendre ce que j'ai dit (…) Pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a des policiers racistes ? Cela ne veut pas dire que la police est raciste. Quand je dis qu'il y a des policiers racistes, je serais contre la police, contre l'État ? Pourquoi ? Je ne suis pas contre la police (...) Quand je vois des policiers tués, vous pensez que ça me fait plaisir ?" se demande-t-il.

Omar Sy a ensuite continué en poussant un coup de gueule contre l'injustice qui règne : "Il n'y a qu'une seule chose qui m'importe, c'est la justice (…) Si la peine de mort est encore en France, qu'on me le dise. Pour moi, un policier mort, Adama Traoré mort, il y a quelque chose qui me dérange, de la même façon. Personne ne réagit normalement. C'est une injustice et moi ce qui m'apporte c'est la justice. Ce que j'ai appris avec la France, c'est justement la notion de justice".

