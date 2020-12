Omar Sy souvent victime d’attaques racistes, il sort du silence

Il y a quelques semaines, Omar Sy a été victime de commentaires racistes à la suite de sa parodie d’Aya Nakamura. De nombreux militants anti-racistes se sont indignés sur la Toile en découvrant le fort accent d’Omar Sy dans sa vidéo. Face aux critiques, Omar Sy était sorti du silence sur Twitter : "Je suis libre et la critique ici ne mène à rien à part diviser. Surtout, la vraie vie est ailleurs que sur Twitter et les vraies actions qui changent les choses aussi". Très engagé dans la lutte contre le racisme, Omar Sy est revenu sur les attaques dont il est souvent victime auprès de Technikart : "ça existe, c’est bien présent. Heureusement que ça ne m’empêche pas d’avancer, heureusement que ça ne m’empêche pas de jouer Knock, que ça ne m’empêche pas de jouer Lupin".

"Le racisme vient avec un manque de connaissance de l’autre"

Omar Sy poursuit : "Si j’avais écouté et pris personnellement toutes les remarques et les choses racistes que j’ai entendues depuis que je suis né, je ne serais pas là en train de faire cette interview, je n’aurais pas fait un dixième de tout ce que j’ai pu faire". Malgré toutes les attaques, Omar Sy a décidé d’en ressortir plus fort, même s’il n’a pas encore trouvé de solution miracle pour changer les choses : "Effectivement, il y a des gens que ça paralyse, pour qui c’est un vrai frein. C’est là qu’est le souci. Ce sont ces gens-là qu’il faut considérer. Le racisme vient avec un manque de connaissance de l’autre. Et aujourd’hui, il y a de moins en moins d’échanges. Il faut réanimer les interactions entre les groupes -qui se sont d’ailleurs autoproclamés groupes. Mais on fait comment ? Ça, je n’ai pas la réponse".

Par Alexia Felix