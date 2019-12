Once Upon a Time in Hollywood : les confidences de Quentin Tarantino (vidéo)

Il y a quelques mois maintenant, le dernier film de Quentin Tarantino sortait au cinéma, pour le plus grand bonheur des fans du cinéaste, impatients de découvrir ce nouveau long-métrage. Il faut dire que la promesse était particulièrement excitante. Dans "Once Upon a Time in Hollywood", pour la toute première fois, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio se donnent la réplique. Le film peint le tableau du Hollywood de 1969, au sein duquel la star de télévision Rick Dalton, joué par Leonardo DiCaprio, et sa doublure Cliff Booth, joué par Brad Pitt, poursuivent tant bien que mal leurs carrières dans une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Un film dans lequel Margot Robbie campe également le rôle de l'actrice phare des sixties, Sharon Tate, épouse de Roman Polanski sauvagement assassinée par les membres de la secte de Charles Manson, le 9 août 1969. Non Stop people vous propose de découvrir les confidences de Quentin Tarantino, sur le Hollywood de son enfance.

Par Sarah M