Oscars 2020 : Brad Pitt dévoile son secret derrière ses discours applaudis

À chacun de ses discours aux Golden Globes, aux BAFTA, aux SAG Awards et enfin aux Oscars ce dimanche 9 février, Brad Pitt s'est fait remarquer pour ses phrases bien senties. Au point que les interventions de l'acteur multi-récompensé pour son rôle de Cliff Booth dans "Once Upon a Time... in Hollywood", ont suscité une véritable attente. Entre ses blagues sur Leonardo DiCaprio, sur son célibat et même sur le prince Harry parti vivre au Canada, Brad Pitt a su manier les mots pour s'amuser en recevant ses prix. Mais a-t-il su trouver l'inspiration tout seul ? Interrogé par "Variety" sur le tapis rouge, l'acteur assure avoir écrit tous ses discours personnellement. "Pour moi, il s'agissait simplement de se mettre à l'aise, vous savez, devant une masse de gens. Je sais que cela semble antithétique étant donné la profession que j'ai choisie, mais ce n'est pas nécessairement mon truc", a-t-il confié dans les coulisses des Oscars.

Brad Pitt aidé par des "copains rigolos"

L'acteur a toutefois obtenu un peu d'aide pour briller lors de cet exercice. "Historiquement, je suis complètement nul pour les discours. Ça me rend anxieux", a-t-il avoué lors de la cérémonie au micro de "Variety". L'acteur a alors révélé son secret pour ses discours percutants : "Je me suis demandé comment rendre ça marrant. J’ai écrit ça avec un tas de copains rigolos. Jim Jefferies, Bob Oschack et mon pote David Fincher. On a échangé des vannes toutes les semaines". Une révélation qui prouve la complicité de Brad Pitt avec le réalisateur David Fincher avec qui il a tourné dans trois de ses films : Seven (1995), Fight Club (1999) et L’Etrange histoire de Benjamin Button (2008).

Par Marie Merlet