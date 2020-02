Oscars 2020 : Brad Pitt se paie Donald Trump dans son discours

Brad Pitt a la baraka en ce moment. Sa prestation dans le film "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino lui vaut tous les honneurs. Il a ainsi glané le prix du meilleur second rôle aux Golden Globes puis aux SAG Awards mais aussi aux Bafta. Dimanche 9 février, aux Oscars, il a encore raflé le prix du meilleur second rôle. Mais ce qu’attend le public à chaque remise de prix, c’est le discours de Brad Pitt. L’acteur de 56 ans a l’art et la manière d’envoyer des piques tout en subtilité. Aux SAG Awards, il a évoqué son célibat et "son profil Tinder", puis aux Bafta il a annoncé via Margot Robbie qui lisait son discours qu’il allait appeler son trophée Harry.

Brad Pitt a fait référence à John Bolton, ancien conseiller de Trump

Dimanche soir lors des Oscars, la messe annuelle du cinéma, Brad Pitt est monté sur scène pour s’emparer de sa statuette du meilleur second rôle masculin. Et son discours a encore une fois fait mouche. "C’est incroyable. Merci l’Académie pour cet honneur. Ils m’ont dit que je n’avais que 45 secondes ici, ce qui est déjà est 45 secondes de plus que ce que John a eu de la part du Sénat cette semaine", a ironisé l’acteur. Le comédien fait référence à John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain. Ce dernier limogé en septembre dernier a prévu de publier un livre qui pourrait s’avérer périlleux pour Donald Trump. Selon le Conseil à la sécurité nationale, le manuscrit contient en effet des informations confidentielles qui pourraient nuire à l’actuel président. L’ancien conseiller s’était dit prêt à être entendu par le Sénat dans le cadre de la procédure d’impeachment contre Donald Trump mais le Sénat n’a pas donné suite.

C’est la première fois que Brad Pitt gagne un Oscar. Très ému, il a ensuite longuement remercié Quentin Tarantino, "Leo" DiCaprio et toute l’équipe du film. C’est avec des trémolos dans la voix qu’il a ensuite parlé de ses débuts à Hollywood quand Geena Davis et Ridley Scott lui ont donné sa chance en l’embauchant pour le film "Thelma et Louise" en 1991. Brad Pitt a terminé sur un émouvant hommage à ses enfants : "Ceci est pour mes enfants, qui ont une influence sur tout ce que je fais. Je vous adore."

Par Mélanie C.