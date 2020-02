Oscars 2020 : Donald Trump critique le sacre du film sud-coréen "Parasite"

Donald Trump n’est pas d’accord avec les choix qui ont été fait durant la dernière cérémonie des Oscars. Le 9 février dernier, le tout Hollywood était réuni à Los Angeles pour assister à la plus célèbre des soirées de remises de prix. Si Joaquin Phoenix et Brad Pitt sont tous deux repartis avec des statuettes, c’est le film sud-coréen "Parasite" du réalisateur Bong Joon-Ho qui s’est vu attribuer l’Oscar du Meilleur Film.

De quoi faire rugir le président des Etats-Unis ! Ce dernier déplore le fait qu’un film étranger ait remporté le trophée et il n’a pas hésité à le faire savoir au plus grand nombre. Ce jeudi 20 février, le milliardaire de 73 ans se trouvait dans le Colorado pour un meeting politique. L’occasion pour lui de revenir sur ce sacre : "Et l’Oscar va à… un film qui vient de Corée du Sud. Non mais c’est quoi ce bordel ?" a-t-il lancé face à un public hilare. "On a assez de problèmes comme ça avec la Corée du Sud, comme le commerce, et pour couronner le tout ils leur donnent l’Oscar du meilleur film ?" s’est également interrogé Donald Trump.

Une grande première

Après avoir fièrement déclaré qu’il n’a pas vu le film, Donald Trump a continué sa tirade assassine : "On pourrait nous ramener ‘Autant en emporte le vent’ s’il vous plait ? Tellement de super films… Et le gagnant vient de Corée du Sud ! Je croyais que c’était pour le meilleur film étranger ! Non ! Est-ce que c’est déjà arrivé ?" a fustigé l’actuel président américain qui vient d'ailleurs d'échapper à une destitution. Effectivement cela n’était jamais arrivé dans l’histoire des Oscars ! C’est bien la première fois qu’un film étranger se distingue dans la catégorie "Meilleur film".

Par E.S.