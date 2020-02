Oscars 2020 : Eminem crée la surprise, il s’explique sur son retour

Dimanche 9 février s'est déroulée la 92e édition des Oscars à Los Angeles. Comme l'année précédente, aucun animateur n'a pris les rênes de la cérémonie. Au fil de la soirée, des stars sont venues remettre des prix aux gagnants de cette édition 2020. En tête de liste, c'est le film "Parasite" de Bong Joon-ho qui s'est imposé avec quatre Oscars remportés, dont celui de "meilleur film" et "meilleur film international".

Quant à Joaquin Phoenix, l'acteur a sans surprise été sacré "meilleur acteur" pour son incroyable performance d'Arthur Fleck dans "Joker". Brad Pitt a lui aussi gagné une statuette pour son interprétation dans le film de Quentin Tarantino, "Once Upon A Time... in Hollywood". Comme lors des Golden Globes, il a obtenu l'Oscar du "meilleur acteur dans un second rôle".

Tout au long de la soirée, des prestations musicales ont rythmé cette 92e édition des Oscars 2020. Ainsi, si Elton John a interprété sa nouvelle chanson originale du biopic "Rocketman" baptisée "(I Gonna) Love Me Again", Eminem a fait une apparition surprise sur la scène du Dolby Theatre. L'artiste a interprèté son célèbre titre "Lose Yourself" pour lequel il avait remporté en 2003 l'Oscar de la meilleure chanson originale. À l'époque, il n'était pas venu défendre sa chanson après s'être heurté aux organisateurs qui souhaitaient alors une version censurée.

En interprétant 18 ans plus tard "Lose Yourself" aux Oscars, Eminem a souhaité se "réconcilier" avec la cérémonie, comme il l'a fait savoir sur Twitter. "Merci à l'Académie de m'avoir reçu. Désolé que ça m'ait pris 18 ans pour être là", a-t-il écrit. Sa performance aux Oscars 2020 a été ovationnée par le public. Sur Twitter aussi, les fans ont exprimé leur joie de voir leur idole de retour sur scène (voir tweets ci-dessous).

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

I got to see my Uncle Elton tonight at the Oscars. Congrats on your win too, Sir! @eltonofficial pic.twitter.com/9HsQHvGzM4 — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

L’ovation debout à Eminem #Oscars — Alek Avendaño (@Alek_Avendano) February 10, 2020

Par Clara P