Oscars 2020 : Joaquin Phoenix ému, son touchant hommage à son frère

La 92e édition des Oscars a eu lieu dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles. Avant la cérémonie, un panel de stars a foulé le tapis rouge de l'évènement, de Margot Robbie, à Salma Hayek en passant par Timothée Chalamet ou encore Mathieu Kassovitz. Puis la soirée a continué avec la remise de prix qui a récompensé à quatre reprises le film "Parasite" de Bong Joon-ho avec, entre autres, l'Oscar du meilleur film international et celui du meilleur film.

Quant à Brad Pitt, l'acteur est reparti avec l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans "Once Upon A Time... in Hollywood". Si le résultat pour l'Oscar du meilleur acteur était très attendu, il n'y a pas eu de surprise sur l'heureux lauréat. En effet, c'est Joaquin Phoenix qui l'a obtenu après avoir triomphé aux Golden Globes en janvier dernier et plus récemment aux BAFTA.

Très ému en évoquant son frère

Comme pour les récompenses précédentes Joaquin Phoenix a livré un discours engagé en évoquant les causes qui lui tiennent à coeur. "Le plus grand cadeau que ce métier a pu m'offrir, c'est l'opportunité d'utiliser ma voix pour ceux qui sont réduits au silence (...) On parle de l'égalité des sexes, du racisme, des droits de la communauté LGBT, des droits pour les autochtones, pour les animaux... Il s'agit de combattre ceux qui croient qu'une nation, qu'une race, qu'un genre ou qu'une espèce a le droit de dominer, contrôler et exploiter une autre sans aucune impunité", a-t-il dit.

S'il a aussi parlé du sort subi par les animaux d'élevage et de la planète, Joaquin Phoenix est également revenu sur sa carrière, reconnaissant qu'il a été "égoïste, cruel parfois" sur les plateaux de tournage. Enfin, il a terminé son discours par un rare hommage à son frère River Phoenix, mort d'une overdose en 1993. "Lorsqu'il avait 17 ans, mon frère a écrit cette phrase : 'Cours après l'amour et la paix suivra'. Merci", a-t-il dit avant de quitter la scène du Dolby Theatre.

Par Clara P