Oscars 2020 : Joaquin Phoenix meilleur acteur, Parasite au sommet... Le palmarès complet

C'est une soirée que les cinéphiles du monde entier ont attendu avec impatience et pour cause : avec 109 nommé(e)s, la 92e édition des Oscars a une fois encore récompensé "le mérite artistique et technique dans l'industrie cinématographique", comme l'a relayé le magazine "Vogue". Chaque année depuis 1929, cet évènement rassemble le gratin hollywoodien.

Pour cette édition 2020, quatre films étaient très attendus. Tout d'abord, "Joker" de Todd Phillips, avec onze nominations, puis le film de Sam Mendes "1917" avec dix nominations, tout comme "The Irishman" de Martin Scorsese. Enfin, "Parasite" de Bong Joon-ho, Palme d'or au Festival de Cannes en mai dernier et nommé dans six catégories aux Oscars. Côté français, quatre films étaient en compétition, notamment "Les Misérables" de Ladj Ly ou encore "J'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin.

Quatre Oscars pour "Parasite"

Qui sont les grands gagnants de cette 92e édition des Oscars 2020 ? Sans surprise, Brad Pitt a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Once Upon A Time... In Hollywood. Quant à Laura Dern, elle est repartie avec l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Marriage Story".

Le film "Parasite" a été récompensé à quatre reprises pendant la cérémonie. En effet, son réalisateur Bong Joon-ho a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur, mais aussi l'Oscar du meilleur film international, du meilleur film et du meilleur scénario original. Joaquin Phoenix a été sacré meilleur acteur pour sa performance d'Arthur Fleck dans "Joker". Quant à Renée Zellweger, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation de Judy Garland dans le film "Judy". Côté français, pas de statuette pour "Les Misérables" de Ladj Ly. Cependant, Guillaume Rocheron a décroché avec Greg Butler et Dominic Tuohy l'Oscar des meilleurs effets spéciaux pour "1917".

Le palmarès complet des Oscars 2020 :

Meilleure actrice dans un second rôle

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story (gagnante)

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Les Filles du docteur March

Margot Robbie - Scandale

Meilleur acteur dans un second rôle

Tom Hanks - Un ami extraordinaire

Anthony Hopkins - Les Deux Papes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon A Time... in Hollywood (gagnant)

Meilleur film

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du docteur March

Marriage Story

1917

Once Upon A Time... in Hollywood

Parasite (gagnant)

Meilleur réalisateur

Martin Scorsese - The Irishman

Todd Phillips - Joker

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Once Upon A Time... in Hollywood

Bong Joon Ho - Parasite (gagnant)

Meilleure actrice dans un rôle principal

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Les Filles du docteur March

Charlize Theron - Scandale

Renée Zellweger - Judy (gagnante)

Meilleur acteur dans un rôle principal

Antonio Banderas - Douleur et Gloire

Leonardo DiCaprio - Once Upon A Time... in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker (gagnant)

Jonathan Pryce - Les deux Papes

Meilleur musique de film

Alexandre Desplat - Les Filles du docteur March

Hildur Gudnadottir - Joker (gagnante)

Randy Newman - Marriage Story

Thomas Newman - 1917

John Williams - Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker

Meilleure chanson originale

I Can’t Let You Throw Yourself Away - Randy Newman (Toy Story 4)

(I'm Gonna) Love Me Again - Elton John/Bernie Taupin / Rocketman (gagnants)

Into the Unknown - Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez (La Reine des Neiges 2)

I’m Standing With You - Diane Warren (Breakthrough)

Stand Up - Joshuah Brian Campbell et Cynthia Erivo (Harriet)

Meilleur film international

Corpus Christi (Pologne)

Honeyland (Macédoine du Nord)

Les Misérables (France)

Douleur et Gloire (Espagne)

Parasite (Corée du Sud) (gagnant)

Meilleur court métrage d'animation

Dcera (Daughter)

Hair Love (gagnant)

Kitbull

Memorable

Sister

Meilleur court métrage documentaire

In The Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (gagnant)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Meilleure adaptation

The Irishman

Jojo Rabbit (gagnant)

Joker

Les Filles du docteur March

Les Deux Papes

Meilleur scénario original

À Couteaux tirés

Marriage Story

1917

Once Upon A Time... In Hollywood

Parasite (gagnant)

Meilleur film d'animation

Dragons 3 : Le monde caché

J'ai perdu mon corps

Klaus

Missing Link

Toy Story 4 (gagnant)

Meilleur court métrage de fiction

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window (gagnant)

Saria

Une sœur

Meilleur film documentaire

The Cave

American Factory (gagnant)

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Meilleurs décors

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon A Time... in Hollywood (gagnant)

Parasite

Meilleure photographie

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins (gagnant)

Once Upon A Time... in Hollywood - Robert Richardson

Meilleurs costumes

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du docteur March (gagnant)

Once Upon A Time… in Hollywood

Meilleur montage son

Joker

Le Mans 66 (gagnant)

1917

Once Upon A Time... in Hollywood

Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker

Meilleur mixage de son

Ad Astra

Le Mans 66

Joker

1917 (gagnant)

Once Upon A Time... in Hollywood

Meilleurs effets spéciaux

Avengers : Endgame

The Irishman

Le Roi lion

1917 (gagnant)

Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker

Meilleurs maquillages et coiffures

Joker

Scandale (gagnant)

Judy

Maléfique 2

1917

Meilleur montage

Joker

The Irishman

Jojo Rabbit

Le Mans 66 (gagnant)

Parasite

Par Clara P