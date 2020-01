Oscars 2020 : Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, les nommés sont...

Le 5 janvier dernier a eu lieu la 77e édition des Golden Globes à Los Angeles. De nombreuses stars ont défilé sur le tapis rouge de l'évènement, de Reese Witherspoon à Michelle Williams en passant par Sofia Vergara ou encore Adam Driver. La soirée a aussi été marquée par la traditionnelle remise de prix au cours de laquelle Brad Pitt a ironisé sur sa vie privée. L'acteur a d'ailleurs remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans "Once Upon A Time... In Hollywood".

De son côté, Joaquin Phoenix a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa performance dans "Joker". D'autres stars ont été récompensées au cours de la soirée, notamment Renée Zellweger (meilleure actrice dans un film dramatique dans "Judy"), Quentin Tarantino (meilleur scénario pour un film dans "Once Upon A Time... In Hollywood), Sam Mendes (meilleur réalisateur de film pour "1917") ou encore Laura Dern (meilleur second rôle dans un film dans "Marriage Story").

Une autre cérémonie tout aussi attendue se dévoile ce lundi 13 janvier 2020. En effet, la liste des nommés pour cette 92e édition - qui aura lieu le 9 février prochain Théâtre Dolby de Los Angeles - a été dévoilée. Sans surprise, Joaquin Phoenix et Adam Driver font partie des nommés dans la catégorie "meilleur acteur". Quant à Scarlett Johansson, l'actrice est nommée dans la catégorie "meilleure actrice" pour son rôle dans "Marriage Story". À noter que le film "Joker" est nommé à onze reprises.

Nommées dans la catégorie "Meilleure actrice dans un second rôle" :

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Woman

Margot Robbie - Bombshell

Nommés dans la catégorie "Meilleur acteur dans un second rôle" :

Tom Hanks – A Beautiful Day in The Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon A Time... in Hollywood

Nommées dans la catégorie "Meilleure actrice principale" :

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Nommés dans la catégorie "Meilleur acteur principal" :

Antonio Banderas – Pain and Glory

Leonardo DiCaprio – Once upon a time... in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – Les deux papes

Nommés dans la catégorie "Meilleur réalisateur" :

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Phillips – Joker

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Once Upon A Time... in Hollywood

Bong Joon Ho –Parasite

Nommés dans la catégorie "Meilleur film" :

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Woman

Marriage Story

1917

Once Upon A Time... in Hollywood

Parasite

Nommés dans la catégorie "Meilleur montage" :

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Nommés dans la catégorie "Meilleure photographie":

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon A Time... In Hollywood

Nommés dans la catégorie "Meilleur film étranger":

Corpus Christi (Pologne)

Honeyland (Macédoine du Nord)

Les Misérables (France)

Pain and Glory (Espagne)

Parasite (Corée du Sud)

