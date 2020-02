Oscars 2020 : Laurent Weil critique la prestation d’Eminem, la Toile s'indigne

"Merci de m’avoir invité L’Académie. Désolé, ça m’a pris 18 ans de venir ici." C’est avec ce tweet que le rappeur Eminem de son vrai nom Marshall Mathers a annoncé sa venue à la 92e cérémonie des Oscars. Sur scène, il a chanté le titre Lose Yourself écrit pour le film 8 Mile et pour lequel il avait reçu un Oscar en 2003. Son concert dimanche 9 février a réveillé l’assemblée qui a entonné en chœurs la chanson avant de se lever pour faire une standing ovation au rappeur.

Il n’y a guère que deux personnes qui sont restées de marbre devant cette prestation. Tout d’abord Martin Scorsese. Le réalisateur a piqué du nez et l’image est vitre devenue virale. Mais celui qui a le moins apprécie le concert surprise d’Eminem n’est autre que le commentateur de Canal +, Laurent Weil. Habitué à commenter des cérémonies et à interviewer des stars du cinéma, le journaliste en a oublié que les Oscars, c’était aussi du spectacle et du divertissement. “Mais à quoi ça sert Eminem aux Oscars ? C’est chiant à mourir !", s’est-il exclamé au micro de Canal +. "C’est du cinéma, laissez place au cinéma !", a-t-il continué.

Une réaction qui n’a pas du tout plu aux téléspectateurs. Le monsieur cinéma de Canal + a été très critiqué pour cette prise de position. "C'est à cause de personnes aussi pédantes que les Français ont mauvaise image.", "Mais Laurent Weil, nous c'est de toi que l'on en peut plus ! Tu crois qu'un film, que le cinéma serait quoi sans les musiques ? C'est du show.", "Je coupe @canalplus, c’est pas possible de mettre un mec aussi peu pro que Laurent Weil, qui n’a aucune qualification pour juger les Oscars. Ok Boomer". Telles étaient les réactions sur Twitter. Une bien mauvaise publicité pour Laurent Weil et Canal +.

Ma copine québecoise à propos de Laurent Weil qui critique la prestation d'Eminem (inutile et chiantissime d'après lui et seulement lui) aux #Oscars. pic.twitter.com/mnVFkZI4iR — Lactose99 (@Kev44600) February 10, 2020

Je coupe @canalplus, c’est pas possible de mettre un mec aussi peu pro que Laurent Weil, qui n’a aucunes qualifications pour juger les Oscars. Ok Boomer #Oscars — liz (@zouz_lisa) February 10, 2020

Le monsieur voudrait qu'on enchaîne les récompenses et qu'en 35 min les #Oscars soient pliés ! Pitié @canalplus on coupe le micro.. pic.twitter.com/pxida6v3Oo — Chris’ (Liberty93) #WelcomeToLosSantos(@Chris_Liberty93) February 10, 2020

You're welcome. pic.twitter.com/n4eMXf7DfZ — Steven Santos (@stevensantos) February 10, 2020

