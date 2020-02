Oscars 2020 : Le montant des cadeaux pour les nommés dévoilé

Comme tous les ans, la cérémonie des Oscars se prépare. Le 9 février prochain, le gratin hollywoodien se retrouvera au Dolby Théâtre de Los Angeles pour la 92e cérémonie des Oscars. Et si l’événement est de nouveau en pleine polémique à cause du manque de diversité parmi les nommés, les téléspectateurs pourront retrouver Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix ou encore Brad Pitt sur le tapis rouge. Et si la plupart des nommés ne repartiront pas avec la prestigieuse statuette dorée, ils pourront se consoler avec les nombreux cadeaux qu’ils vont recevoir à l’issue de la cérémonie. Et il y a quelques jours, le magazine Forbes a dévoilé quelques détails sur ces cadeaux.

Séjour de luxe, chocolats au cannabis…

Ainsi, les 24 nommés vont recevoir un sac de cadeaux d’une valeur de 215 000 dollars, soit près de 5 millions de dollars pour la totalité des sacs. Si la somme peut paraître énorme, les nommés ont droit à des cadeaux pour le moins étonnants. Ainsi, parmi les cadeaux, on retrouve un bandeau de méditation à 250 dollars, une croisière de douze jours sur un yacht de luxe à plus de 78 000 dollars ainsi qu’un séjour dans le phare espagnol de Punta Cumplida à 1300 dollars la nuit. Les nommés auront droit également à une inscription dans une agence de rencontres s’élevant à 20 000 dollars et des chocolats au cannabis. Tous ces cadeaux seront offerts par la société de marketing Distinctive Assets.

Par Alexia Felix