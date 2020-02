Oscars 2020 : Les Misérables battu, une partie des internautes s’en félicite

La 92e édition des Oscars 2020 a eu lieu ce dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles. Avant de connaître les lauréats, de nombreuses personnalités ont fait une apparition sur le tapis rouge de l'évènement, à l'image de Spike Lee qui a rendu un très bel hommage à Kobe Bryant, moins d'un mois après son décès brutal à la suite du crash de son hélicoptère. En effet, le réalisateur s'est habillé aux couleurs des Lakers, l'équipe dans laquelle le basketteur officiait. Il a aussi arboré le chiffre 24 sous lequel il évoluait au sein de la NBA. Un look qu'il a agrémenté d'"une paire de baskets Nike de Bryant", comme l'a précisé GQ.

Côté français, quatre films étaient en compétition, notamment "Les Misérables" de Ladj Ly dans la catégorie "meilleur film international". Mais le réalisateur et son équipe sont repartis bredouilles, l'Oscar ayant été remporté par Bong Joon-ho avec son film "Parasite". Si certains internautes ont fait part de leur déception sur Twitter, une partie d'entre eux s'est félicitée de ce résultat. "Les Américains savent faire la différence entre un vrai film et une propagande gauchiste, démocrate en l'occurence", a posté l'un d'entre eux. "Le seul truc de sympa avec les Oscars, c'est que le Français (ou pas) Ladj Ly et son long-métrage 'Les Misérables' repartent bredouilles de la cérémonie hihihihi", a écrit un autre. Sur ses réseaux sociaux, Ladj Ly a partagé peu de temps après la cérémonie une photo de lui avec deux de ses acteurs sur les marches du Dolby Theatre (voir ci-dessous).

Par Non Stop People TV