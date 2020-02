Oscars 2020 : les noms des gagnants ont-ils fuité ?

Le 13 janvier dernier, la liste complète des nommés à la cérémonie des Oscars 2020 a été dévoilée. Pour cette 92e édition, trois films sont en tête des nominations, à savoir "Joker", "Once Upon A Time... in Hollywood" et "The Irishman", film réalisé par Martin Scorsese et disponible sur Netflix. Un film français est également en compétition. Il s'agit des "Misérables" de Ladj Ly.

C'est ce dimanche 9 février que les stars fouleront le tapis rouge de l'évènement au Dolby Theatre de Los Angeles. Parmi elles, des acteurs, actrices et réalisateurs, de Quentin Tarantino à Brad Pitt en passant par Joaquin Phoenix ou encore Sam Mendes. Une 92e édition qui n'aura aucun maître de cérémonie, comme l'année précédente.

Des gagnants déjà connus ?

À quelques jours des Oscars 2020, l'Académie aurait fait une énorme bourde. En effet, comme l'ont rapporté "Vulture", "le New York Post" et d'autres médias, le compte officiel de l'Académie des Oscars qui vote pour les nommés et les gagnants de chaque catégorie a posté dans un tweet ses prédictions sur les lauréats de cette année. Un message qui a depuis été supprimé. Ainsi, l'Oscar du meilleur film et meilleur scénario original devrait être décerné à "Parasite". Quant à Sam Mendes, c'est lui qui remporterait le trophée du meilleur réalisateur pour son film "1917".

Côté acteurs, Joaquin Phoenix repartirait avec l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance d'Arthur Fleck dans "Joker". Renée Zellweger serait désignée meilleure actrice pour "Judy". Quant à Brad Pitt et Laura Dern, ils remporteraient la précieuse statuette, lui dans la catégorie meilleur second rôle masculin pour "Once Upon A Time... in Hollywood", elle dans la catégorie meilleur second rôle féminin pour "Marriage Story".

not the academy tweeting their own "predictions" for the oscars... pic.twitter.com/y63acMGQvk

Par Non Stop People TV