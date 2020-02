Oscars 2020 : Luke Perry oublié des hommages, les internautes consternés

Une absence qui fait tache. Comme à chaque cérémonie, les Oscars qui se sont déroulés ce dimanche 9 février à Los Angeles, ont rendu hommage aux disparus de l'année passée avec la séquence "In memoriam". Mais entre le portrait du basketteur Kobe Bryant, mort tragiquement dans un crash d’hélicoptère, apparu en premier, et celui de Kirk Douglas, décédé à 103 ans ce 5 février, qui a clôturé les hommages, un visage n'est pas apparu. Celui de Luke Perry, connu pour son rôle dans la série "Beverly Hills". Mort à 52 ans le 4 mars 2019 d’un AVC, l'acteur était d'autant plus au casting de "Once Upon A Time In Hollywood", nommé à plusieurs reprises aux Oscars. Un oubli gênant parmi les noms qui ont défilé sur une reprise de Yesterday des Beatles par la chanteuse Billie Ellish.

Luke Perry n'est pas le seul oublié

Sur Twitter, les internautes ont fait part de leur consternation. "J'ai rêvé où ils ont zappé Luke Perry dans la partie hommage des Oscars ?" "Comment l'Académie a pu oublier Luke Perry alors qu'il joue dans un film nommé...", "Luke Perry oublié du in memoriam des oscars ? Son dernier rôle était dans Once Upon a Time in Hollywood", "Vous méritiez mieux que cela après ce que vous avez donné à cette industrie". Mais cette absence n'a pas été la seule à être pointée du doigt. Le jeune Cameron Boyce, star de Disney Channel, qui est décédé à 20 ans en juillet dernier, n'a pas figuré parmi la liste. Tout comme Sid Haig, figure du cinéma d’horreur, mort à l'âge de 80 ans en septembre dernier. De quoi agacer de nombreux fans avec ces erreurs qui ont été réparées sur la page In Memoriam du site des Oscars.

Was Luke Perry left off the "In Memoriam" slideshow in the same year a film he's in is nominated 10 times? Yeesh, pic.twitter.com/c3NVAyeoFi — Kevin Fiddler (@KFidds) February 10, 2020

Luke Perry left out of Oscars in memoriam? His last role was in Once Upon a Time in Hollywood. — Andrea Hughes Baker (@AndreaHBaker) February 10, 2020

... in Hollywoood was his last movie, a movie that won more than one and nobody, not even the during the "in memoriam" remembered him! What a shame! pic.twitter.com/lX8TkM5YaP — Fiorenza M. J. Panke (@FiorePanke) February 10, 2020

Par Marie Merlet