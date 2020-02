Oscars 2020 : Penélope Cruz, Léa Seydoux... Les tops et les flops du tapis rouge

C'est une cérémonie que le monde du cinéma attendait avec impatience. Dimanche 9 février a eu lieu à Los Angeles la 92e édition des Oscars. Une soirée marquée par le sacre du film "Parasite" qui a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film international et du meilleur film. Quant à Brad Pitt, l'acteur a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans "Once Upon A Time... in Hollywood". L'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle a été remis à Laura Dern pour sa performance dans "Marriage Story".

Après avoir brillé au Golden Globes et plus récemment aux BAFTA, Joaquin Phoenix a été sacré meilleur acteur, lui qui a livré une incroyable performance dans le film "Joker" de Todd Phillips. Enfin, Renée Zellweger est repartie avec l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Judy Garland dans le film "Judy".

Fashion... et fashion faux pas

Avant d'assister à cette édition 2020 des Oscars à Los Angeles, les stars ont défilé devant les photographes lors du traditionnel tapis rouge de l'évènement. L'occasion de découvrir de très belles tenues, à l'image de celles portées par Penélope Cruz, Salma Hayek ou encore Scarlett Johansson. Natalie Portman a aussi fait sensation dans une robe glamour signée Dior. Mais c'est surtout sa cape qui a fait parler. En effet, la comédienne y a fait broder le nom des réalisatrices qui auraient dû être nommées selon elle. "Un geste fort pour celle qui défend depuis des années la parité", a précisé lci.fr.

Si Timothée Chalamet a débarqué sur le tapis rouge dans une tenue assez décontractée, le bas de la robe de Léa Seydoux a fait réagir sur Twitter. Quant à Billy Porter, le chanteur a une nouvelle fois fait parler de lui en arborant un look pour le moins renversant.

