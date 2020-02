Oscars 2020 : Pourquoi la cape de Nathalie Portman a fait le buzz

La 92e édition des Oscars s’est déroulée dimanche 9 février au Dolby Theater de Los Angeles. Le film "Parasite" a été récompensé à quatre reprises. Son réalisateur Bong Joon-ho a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur, mais aussi l'Oscar du meilleur film international, du meilleur film et du meilleur scénario original. Joaquin Phoenix a été sacré meilleur acteur pour sa performance dans "Joker" et Renée Zellweger a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour "Judy". Le palmarès était encore très masculin et c’est le message qu’a voulu faire passer Nathalie Portman avec sa tenue.

Nathalie Portman portait une cape très féministe

L’actrice, très engagée, est arrivée sur le tapis rouge vêtue d’une tenue noir et or signée Dior. La robe noire et longue est recouverte de feuilles dorée. Un ensemble très chic. Mais c’est surtout la cape noire qui couvrait les épaules de l’actrice qui a attiré l’attention. A sa demande, elle a été modifiée pour y broder le nom des femmes réalisatrices dont les films ont été nommés cette année dans la compétition mais qui elles n’ont pas eu la chance de concourir pour l’Oscar du "Meilleur réalisateur". Ainsi Greta Werwing dont le film "Les filles du docteur March" était en lice pour l’Oscar du "Meilleur film" mais sa réalisatrice n’était pas nommée dans la catégorie "Meilleur réalisateur". Une injustice que Nathalie Portman a voulu souligner avec sa tenue. “Je voulais reconnaitre les femmes qui n’ont pas été reconnues pour leur travail incroyable cette année de façon subtile", a expliqué l’actrice. Et c’est plutôt réussi car sa tenue a fait le buzz !

Par Mélanie C.