Oscars 2020 - Spike Lee : son costume hommage à Kobe Bryant salué sur Twitter

Avant le sacre des nommés aux Oscars 2020, les stars ont foulé le tapis rouge de l'évènement. Et cette année encore, certaines d'entre elles sont parvenues à se démarquer en arborant des tenues de toute beauté. C'est le cas de Renée Zellweger qui a fait sensation dans une robe blanche pailletée qui n'a pas manqué de faire crépiter les flashs des photographes présents à l'évènement. Salma Hayek a elle aussi enflammé le red carpet dans une robe blanche drapée très "déesse grecque".

D'autres personnalités étaient présentes sur le tapis rouge de cette 92e édition, notamment Brad Pitt, Leonardo Dicaprio, Margot Robbie ou encore Mathieu Kassovitz. Penélope Cruz a subjugué les photographes en arborant une robe noire très glamour. Quant à America Ferrera, l'ex-star de la série "Ugly Betty" a dévoilé son baby bump dans une robe rouge ravissante.

Mais celui qui s'est fait le plus remarquer lors de sa venue sur le tapis rouge, c'est Spike Lee. En effet, le réalisateur a rendu un hommage fort à Kobe Bryant en arborant un costume aux couleurs des Lakers ainsi que le numéro avec lequel le basketteur a évolué dans l'équipe, à savoir le 24. Pour les chaussures, il a choisi de porter "une paire de baskets Nike de Bryant", comme l'a précisé GQ.

Sur Twitter, de nombreux internautes n'ont pas manqué de saluer cet hommage. "L'hommage de Spike Lee pour Kobe Bryant est magnifique", a posté l'un d'entre eux. "Spike Lee, l'homme le plus frais d'Amérique", a poursuivi un autre. Pour rappel, Kobe Bryant est décédé le 26 janvier dernier à la suite du crash de son hélicoptère dans lequel huit autres personnes se trouvaient, dont sa fille Gianna.

Lors de la cérémonie des #Oscars, Spike Lee a rendu hommage à Kobe Bryant avec un costume violet et or Gucci portant le numéro 24 et une paire de baskets Nike de Bryant. Grand fan de basket-ball, Lee a réalisé le documentaire "Kobe Doin' Work" en 2009. pic.twitter.com/8ImucQiveA