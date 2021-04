Oscars 2021 : Glenn Close fait sensation avec un twerk improbable

La 93e édition des Oscars s'est déroulée d'une manière particulière ce dimanche 25 avril. En raison de la crise sanitaire, l'organisation de la soirée a été chamboulée. Au lieu de se réunir dans la traditionnelle salle du Dolby Theatre, la plupart des nommés se sont retrouvés au sein de la gare Union Station, à Los Angeles. Les nommés européens ont assisté à la cérémonie depuis Londres et Paris comme le Français Florian Zeller qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté pour le film The Father, tiré de sa pièce "Le père" et a offert à Anthony Hopkins son deuxième Oscar pour le meilleur acteur. Souvent nommée mais toujours pas récompensée, Glenn Close qui compte cinq nominations aux Oscars, n'a pas remporté la statuette de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans Une ode américaine.

L'actrice en pleine forme

Mais l'actrice de 74 ans a offert un moment de folie au public. Pour animer la soirée, un blind test sur les chansons cultes des Oscars a été proposé entre les remises de prix. Lorsque le tour de Glenn Close est venu, le DJ et musicien Questlove a lancé le morceau "Da Butt” du groupe "E.U.". Contrairement à ce que pensait l'acteur Lil Rey Howery chargé d’interroger les invités, l'actrice a aussitôt trouvé la bonne réponse : "C’est ‘Da Butt’, bien sûr que je connais". "Je m’en rappelle très bien. C’est Spike Lee qui a demandé à ce que l’on écrive cette chanson pour son incroyable film School Daze", a-t-elle ajouté. Lil Rel Howery lui a alors demandé si elle savait danser sur ce morceau. Glenn Close s'est prêtée au jeu avec un twerk endiablé, devant une salle hilare. Sur la Toile, les internautes ont aussi été conquis par cette improvisation.

On n'avait pas vu venir la danse de Glenn Close et on est totalement fan — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

Par Marie Merlet