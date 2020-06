Oscars 2021 : La cérémonie repoussée à cause du coronavirus

La pandémie du coronavirus aura eu raison de nombreux festivals. Ainsi, le célèbre Festival de Cannes a tout simplement été annulé suite au confinement mis en vigueur en France pendant plusieurs semaines. Toutefois, l’organisation de l’événement avait rapidement fait savoir dans un communiqué que le Festival de Cannes aurait lieu mais sous une autre forme : "Nous avons commencé depuis hier soir de nombreuses consultations dans le milieu professionnel en France et à l’étranger. Elles s'accordent sur le fait que le Festival de Cannes, qui est un instrument essentiel de soutien à l’industrie cinématographique, doit continuer à étudier l’ensemble des éventualités permettant d’accompagner l’année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d’une manière ou d’une autre. Chacun sait que de nombreuses incertitudes règnent encore sur la situation sanitaire internationale. Nous espérons être en mesure de communiquer rapidement sur les formes que pourrait prendre ce Cannes 2020". Et après le Festival de Cannes, ce sont les Oscars qui sont touchés par le coronavirus.

Un report historique

Depuis 1929, les Oscars se tiennent à Los Angeles tous les ans en direct. Mais à cause du coronavirus, les salles de cinéma sont fermées dans la plupart des pays, et les productions ont dû être stoppées. Face à ce contexte, l’Académie des Oscars a pris la décision de reporter la cérémonie. Initialement prévue pour le 28 février, elle aura finalement lieu le 25 avril 2021. L’Académie a également décidé d'étendre la période de sortie des films éligibles. Celle-ci passe du 31 décembre 2020 au 28 février 2021. Elle espère ainsi "donner aux cinéastes la souplesse nécessaire pour terminer et sortir leurs films sans être pénalisés", expliquent les responsables de l’Académie dans un communiqué. Au cours de son histoire, les Oscars ont déjà été reportés par trois fois. Tout d’abord en 1938 après des inondations à Los Angeles, une autre fois en 1968 après l’assassinat de Martin Luther King et en 1981 suite à la tentative d’assassinat contre le président Reagan.

Par Alexia Felix