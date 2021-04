Oscars 2021 : Marine Delterme réagit au sacre de son mari Florian Zeller

La France est repartie récompensée de la 93e édition des Oscars ce dimanche 25 avril. Dans la gare Union Station de Los Angeles au lieu de la salle du Dolby Theatre, la cérémonie s'est déroulée avec des nommés réunis en comité restreint, dans une ambiance feutrée. Les nommés européens ont assisté à la soirée depuis Londres, Rome ou Paris. C'est donc à distance que Florian Zeller a vécu une soirée mémorable en recevant le prix du meilleur scénario adapté pour son premier film, "The Father". Le réalisateur français qui a adapté sa pièce "Le père", a aussi offert à Anthony Hopkins son deuxième Oscar pour le meilleur acteur. L'auteur français le plus joué au monde a révélé avoir écrit le scénario pour l'acteur britannique naturalisé américain.

Marine Delterme heureuse

Accompagné de sa femme, la comédienne Marine Delterme, Florian Zeller n'a pas manqué de lui adresser un clin d’oeil à la fin de son discours : "Je souhaite remercier mon épouse Marine de m'avoir soutenu avec tout son amour et sa patience". Fière de son mari, Marine Delterme a partagé son bonheur sur Instagram. Après la première récompense du réalisateur, elle s'est exclamée sur Instagram : "This is it! Oscar du meilleur scénario". Apparue brièvement sur scène, elle a ensuite partagé une deuxième publication après cette soirée magique. "Il est 6 h du matin, fatiguée mais heureuse pour 'The Father' et le 2 ème Oscar de la soirée pour Anthony Hopkins", s'est-elle enthousiasmée en légende d'un second cliché du couple.

Par Marie Merlet