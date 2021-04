Oscars 2021 : Naya Rivera oubliée des hommages, les fans furieux

De nombreux regards étaient tournés vers Hollywood ce dimanche 25 avril. La grande cérémonie annuelle des Oscars avait lieu mais dans des conditions on ne peut plus particulière. En effet, avec la crise sanitaire de la Covid-19 encore bien présente aux États-Unis, les restrictions étaient de rigueur.

Durant cette soirée, le comité d'organisation a rendu hommage aux personnalités du 7ème art décédées pendant l'année. Mais un détail n'a pas échappé aux internautes. En effet, dans le diaporama, un nom manquait à l'appel. Celui de Naya Rivera, l'actrice emblématique de la série Glee décédée en juillet 2020.

"Je suis bouleversé et profondément déçu"

Son fils de quatre ans avait été retrouvé dans une barque sur le lac Piru en Californie mais sans sa mère, Naya Rivera. Après plusieurs jours de recherche, elle avait été retrouvée noyée. Selon les éléments de l'enquête, elle aurait sauvé in extremis son petit garçon de la noyade comme l'avait expliqué le shérif du comté de Ventura, Bill Ayub, en charge des recherches : "Nous pensons que c’est au milieu de l’après-midi qu’elle a disparu. L’idée était peut-être que le bateau a commencé à dériver, comme il n’était pas ancré, et qu’elle a rassemblé suffisamment d’énergie pour ramener son fils dans le bateau, mais pas assez pour se sauver".

Une disparition qui avait ému les fans de la série. Une douleur ravivée ce dimanche lors de la cérémonie des Oscars. Dans la séquence "In Memoriam", les téléspectateurs ont découvert l'absence de Naya Rivera et ils n'ont pas hésité à faire part de leur colère sur les réseaux sociaux. "Je suis bouleversé et profondément déçu", "Je dois me battre contre qui pour avoir exclu Naya Rivera ?", "Où est Naya Rivera ?" peut-on lire sur Twitter.

who the fuck am i fighting at the academy for excluding naya rivera during the oscar’s in memoriam today??? pic.twitter.com/5zOaQnZP5I — riley (@r_ileymaybe) April 26, 2021

Par J.F.