Oscars : Pourquoi la célèbre cérémonie porte-t-elle ce nom ?

En janvier dernier, la liste complète des nommés à la cérémonie des Oscars 2020 a été dévoilée. Côté masculin, Joaquin Phoenix a été nommé dans la catégorie "meilleur acteur" aux côtés de Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver et Jonathan Pryce. Chez les femmes, Saoirse Ronan, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Cynthia Erivo et Renée Zellweger se disputeront l'Oscar de la meilleure actrice. Qui succédera à Rami Malek et Olivia Colman en tant que "meilleur acteur" et "meilleure actrice" ? Pour le savoir, rendez-vous ce dimanche 9 février sur Canal+, la seule chaîne qui diffusera l'évènement sur les écrans. Comme chaque année, la cérémonie aura lieu au Théâtre Dolby de Los Angeles. Avant de remettre les prix, les stars fouleront le tapis rouge de l'évènement afin de faire crépiter les flashs des photographes.

L'existence de deux légendes

À quelques heures de la cérémonie, Non Stop People a voulu savoir pourquoi la cérémonie des Oscars se nommait-elle ainsi ? "L'académie des arts et sciences de cinéma raconte - sans en être sûre - que c'est une bibliothécaire et future directrice de l'Académie, Margaret Herrick, qui fit la remarque, en 1931, que la statuette - un chevalier doré sur un socle, debout sur une bobine de film et tenant une épée verticale dans ses mains gantées - ressemblait à son oncle Oscar", ont révélé nos confrères du site francesoir.fr. À noter qu'une autre version circule à Hollywood "selon laquelle ce serait Bette Davis (...) qui aurait popularisé le surnom 'Oscar' en raison de la ressemblance avec son mari, Harmon Oscar Nelson". Le nom a été officiellement adopté en 1939 par l'Académie.

Par Non Stop People TV