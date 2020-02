Oscars : Qui sont les acteurs les plus récompensés de l'histoire ?

Véritable institution du septième art, l'Oscar est la plus haute distinction cinématographique depuis sa création en 1929. Et s'il est parfois difficile de décrocher ne serait-ce qu'une nomination, certains acteurs ont eu la chance de recevoir, à plusieurs reprises, la précieuse statuette d'or. Légende d'Hollywood, c'est Katharine Hepburn qui est l'actrice la plus récompensée de l'histoire des Oscars, avec quatre distinctions de la meilleure actrice reçues en 1934, 1968, 1969 et 1982. De son côté, Daniel Day-Lewis est le seul à avoir remporté trois fois l'Oscar du meilleur acteur, pour ses rôles dans "My Left Foot", "There will be blood" et "Lincoln". Une sacrée performance que Jack Nicholson a également réalisée, en raflant trois Oscars, mais seulement deux du "meilleur acteur".

Un classement fait de légendes du cinéma

Compte tenu de l'ancienneté de cette cérémonie prestigieuse, le classement des acteurs les plus titrés de l'histoire des Oscars est un joyeux mélange de plusieurs générations. Ainsi, Ingrid Bergman, qui a remporté deux fois l'Oscar de la meilleure actrice, partage sa catégorie avec Marlon Brando ou encore Meryl Streep. Même si le cas de cette dernière est un peu particulier, puisqu'avec 21 nominations dans la catégorie "meilleure actrice", Meryl Streep n'a toutefois décroché que deux Oscars, en 1983 et en 2012. Même topo pour Jodie Foster (avec le record des nominations en moins), qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice à deux reprises. Et puis il y a celles qui ont fait carton plein dès le premier coup. En 1940, Vivien Leigh est d'abord sacrée meilleure actrice pour son rôle dans "Autant en emporte le vent", avant de recevoir un deuxième Oscar en 1952 pour "Un tramway nommé Désir". Ce sont ses deux seules nominations aux Oscars. Comme elle, Frances McDormand et Hillary Swank comptent deux nominations… pour deux Oscars. Joli !

Par Benjamin S.